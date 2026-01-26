Rezumatul zilei: Creșteri importante ale metalelor prețioase, yenul în modul turbo! 🚀

Sesiunea de peste Atlantic se desfășoară într-o atmosferă pozitivă, cei mai importanți indici de pe Wall Street bucurându-se de un început bun de săptămână. S&P 500 a crescut cu 0,5%, Nasdaq a câștigat aproximativ 0,6%, iar Dow Jones a crescut cu 0,4%.

Sesiunile de pe Vechiul Continent au fost similare, cu câteva excepții . Indicele francez CAC 40 a încheiat ziua în ușoară scădere. Indicele britanic FTSE 100 a înregistrat o creștere simbolică, în timp ce indicele german DAX s-a descurcat mult mai bine, câștigând 0,2%, la fel ca și indicele spaniol IBEX 35, care a încheiat sesiunea în creștere cu 0,8%.

Tensiunile dintre SUA și Canada sunt în creștere după anunțul președintelui Donald Trump privind aplicarea unor tarife de 100% asupra mărfurilor canadiene.

În ianuarie, indicele de activitate industrială al Dallas Fed a crescut de la -10,9 la -1,2, indicând o îmbunătățire clară a sectorului industrial din regiune, deși industria se află încă într-o fază de ușoară contracție.

Datele Ifo din ianuarie pentru Germania , ușor sub previziuni, confirmă stagnarea economică, cu o cerere scăzută și prudență din partea companiilor, ceea ce limitează investițiile și nu încurajează BCE să majoreze rapid ratele dobânzilor.

Piața valutară înregistrează o apreciere puternică a yenului, care este rezultatul unei acțiuni coordonate a SUA și Japoniei pentru a opri slăbirea sa în continuare.

Piața metalelor prețioase continuă să fie euforică. Aurul a crescut cu peste 2% și testează nivelul de 5.100 USD pe uncie, în timp ce argintul a crescut semnificativ cu aproape 12%, depășind în cele din urmă pragul de 114 USD pe uncie. Paladiul a crescut cu aproape 5% și a depășit pragul de 2.110 USD pe uncie, în timp ce platina a crescut modest cu 1,7% și testează nivelul de 2.820 USD pe uncie.

O ușoară corecție este vizibilă pe piața petrolului . Contractele petroliere WTI au scăzut cu aproximativ 0,9%, în timp ce țițeiul Brent a scăzut cu 0,6%.

Observăm, de asemenea, un sentiment pozitiv pe piața criptomonedelor. Bitcoin a crescut cu 2% și a depășit pragul de 88.000 USD, în timp ce Ethereum a crescut cu peste 4% și se situează în jurul valorii de 2.920 USD.

