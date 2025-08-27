Rezumatul zilei: Cum vor arăta piețele după raportarea NVIDIA?

Înainte de publicarea rezultatelor financiare ale NVIDIA, contractele futures S&P 500 înregistrează o ușoară creștere de aproximativ 0,1%. NVIDIA, în calitate de actor cheie pe piață, se tranzacționează aproape de maximele istorice, capitalizarea sa bursieră reprezentând peste 8% din valoarea indicelui. Piața se așteaptă la rezultate solide, deși, din cauza restricțiilor la export către China, sentimentul rămâne prudent. Se anticipează o volatilitate crescută după publicarea raportului privind rezultatele financiare, ceea ce ar putea avea un impact asupra indicilor mai largi.

Indicele GfK privind încrederea consumatorilor din Germania a scăzut la -23,6, sub previziunile analiștilor. Cauza principală este incertitudinea crescândă legată de situația pieței muncii.

În Elveția, indicele ZEW privind așteptările a înregistrat cea mai mare scădere din noiembrie 2022, ajungând la -53,8. Acest rezultat reflectă o deteriorare semnificativă a sentimentului economic în Elveția.

În Europa, indicele DE40 a scăzut cu 0,4%, marcând o altă zi de slăbiciune. Indicii ITA40, EU50 și UK100 au pierdut, de asemenea, 1,03%, 0,22% și, respectiv, 0,48%. Incertitudinea politică din Franța, legată de un posibil vot de neîncredere și de întârzierile bugetare, afectează și mai mult piețele.

Indicii chinezi au scăzut, HK.cash pierzând 2% și îndepărtându-se de maximele din ultimii 10 ani, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la speculațiile excesive și potențialele măsuri de reglementare. Sinolink Securities a înăsprit condițiile de piață, ridicând cerințele de marjă la 100% pentru noile contracte, pentru a limita riscurile de supraîncălzire.

Pe piață apar semne de FOMO (Fear of Missing Out, teama de a pierde ceva), conturile noi de brokeraj crescând cu 71% față de aceeași perioadă a anului trecut în iulie, iar volumul tranzacțiilor pe bursele din China continentală ajungând la 3,1 trilioane de yuani. În consecință, unele ETF-uri au introdus limite zilnice de subscriere, chiar și de numai 100 de yuani.

Autoritățile din Beijing continuă măsurile de răcire, impunând restricții asupra vânzărilor în lipsă și ridicând cerințele de garanție, repetând acțiunile întreprinse în 2023-2024.

Bursa poloneză înregistrează scăderi puternice, ștergând toate câștigurile obținute de la începutul anului.

Rezultatele Royal Bank of Canada au depășit semnificativ așteptările analiștilor, ceea ce a dus la o reacție pozitivă a pieței. Banca a raportat o creștere puternică a profitului, determinată de provizioanele mai mici pentru pierderi din credite și de performanța solidă în segmentele de gestionare a averii și piețe de capital. Veniturile din segmentul piețelor de capital au crescut cu 13%, iar cele din segmentul de gestionare a averii a crescut cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Segmentul piețelor globale s-a remarcat și mai mult, înregistrând o creștere a veniturilor de 37% în trimestrul al treilea, alimentată de volatilitatea pieței.

Stocurile de țiței au scăzut cu 2,4 milioane de barili, comparativ cu scăderea preconizată de 2,0 milioane de barili. Stocurile de benzină au scăzut cu 1,2 milioane de barili, în timp ce se preconiza o scădere de 2,5 milioane de barili. Stocurile de distilat au scăzut cu 1,786 milioane de barili, contrar creșterii preconizate de 1,1 milioane de barili. În ciuda unei scăderi de 2 puncte procentuale a utilizării rafinăriilor față de săptămâna precedentă, stocurile continuă să scadă. În urma publicării acestor date, prețurile petrolului au continuat să crească, apropiindu-se de pragul de 64 de dolari pe baril.

Bitcoinul este în creștere astăzi, ajungând la aproximativ 112.277 dolari. Ethereumul, de asemenea, câștigă, tranzacționându-se în jurul valorii de 4.627 dolari. Ambele criptomonede reflectă un sentiment pozitiv.

Contractele futures pe gaz natural au câștigat 2% astăzi, după publicarea ultimelor prognoze meteorologice.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."