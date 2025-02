Rezumatul zilei: Datele macroeconomice ridică îngrijorări cu privire la perspectivele economice 🔎📌

Wall Street încheie săptămâna cu o corecție după o surpriză negativă în datele PMI. S&P 500 (-1,15%), Nasdaq (-1,65%), DJIA (-1,63%) și Russell 2000 (-2,22%) sunt în teritoriul negativ.

Activitatea de afaceri din SUA aproape a intrat în contracție. Indicatorul PMI compozit a scăzut în mod neașteptat la 50,4 în februarie (prognoză: 53,2; anterior: 52,7), în principal din cauza incertitudinii privind modificările cheltuielilor guvernului federal și impactul economic al tarifelor impuse de Donald Trump.

Sentimentul consumatorilor s-a prăbușit, de asemenea. Indicii de sentiment și așteptări publicați de Universitatea din Michigan au scăzut în mod neașteptat (la 64,7 și, respectiv, 64) din cauza îngrijorărilor legate de presiunile inflaționiste.

Sentimentul în Europa a fost astăzi mixt. Indicele DAX din Germania și FTSE 100 din Marea Britanie au încheiat sesiunea în scădere (-0,12% și, respectiv, -0,04%), în timp ce câștiguri au fost înregistrate de indicele francez CAC 40 (+0,39%), FTSE MIB din Italia (+0,45%) și SMI din Elveția (+1,1%).

Datele PMI din Zona Euro au fost, de asemenea, mixte. Indicele compozit a menținut o creștere marginală față de luna trecută (50,2), dar contrastul dintre sectorul de producție slab și cel al serviciilor, care a susținut indicele, se estompează încet.

Principalele probleme din Zona Euro rămân cererea slabă, care conduce la reduceri de locuri de muncă.

Aurul crește cu 0,05% până la 2.940 dolari pe uncie, recuperând ușor. Creșterea aurului reflectă îngrijorările legate de impactul politicilor lui Donald Trump asupra economiei americane și globale.

Dolarul american și yenul japonez sunt cele mai puternice monede din G10 astăzi. Indicele dolarului (USDIDX) este în creștere cu 0,28%, EURUSD este în scădere cu 0,36%, iar USDJPY este tranzacționat cu 0,25% mai sus.

Yenul este susținut în principal de așteptările privind politica monetară a Japoniei, după ce datele de astăzi privind inflația au fost peste așteptări.

Petrolul brut WTI scade cu 2,80%, la 70,50 dolari pe baril. Scăderea se datorează îngrijorărilor investitorilor cu privire la starea economiei americane în urma datelor macroeconomice mai slabe. Politicile lui Trump încep să apară în indicatorii economici principali, cum ar fi rapoartele PMI și ale Universității din Michigan de astăzi.

Criptomonedele șterg câștigurile anterioare. Declinul este determinat de sentimentul mai slab de pe Wall Street și de furtul a aproape 1,4 miliarde de dolari în Ethereum din hot wallet-ul oficial ByBit. Bitcoin scade cu 1,40% la 97.000 de dolari, Ethereum pierde 2,00% la 2.685 de dolari, iar piața globală a altcoin scade cu 1,85% la o capitalizare totală a pieței de 888 de miliarde de dolari.

