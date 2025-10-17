Rezumatul zilei: Declarațiile lui Trump ajută Wall Street 📈Metalele prețioase înregistrează scăderi

Piețele de acțiuni înregistrează scăderi înainte de expirarea opțiunilor lunare

Aspecte esențiale Piețele de acțiuni înregistrează scăderi înainte de expirarea opțiunilor lunare

Dolarul și randamentele obligațiunilor înregistrează creșteri ușoare

Metalele prețioase și criptomonedele pierd teren

Trump subliniază „buna voință” în negocierile cu China

Indicele de volatilitate VIX a scăzut cu aproape 10% , pe fondul încercărilor piețelor de acțiuni din SUA de a se redresa după pierderile recente. Contractele futures US100, US500 și US30 înregistrează creșteri modeste, în timp ce acțiunile Zions Bancorp au crescut cu peste 3% , recuperându-se treptat după vânzările masive de ieri, în urma unei reevaluări din partea Baird și a comentariilor optimiste din partea Raymond James . Moody's a declarat că este puțin probabil ca sectorul financiar american să se confrunte cu o repetare a crizei din 2008 , deși numărul creditelor neperformante continuă să crească.

Sentimentul pieței a fost susținut în continuare de declarațiile lui Donald Trump , care sugerează că ar putea prelungi termenul acordului comercial cu China după 1 noiembrie . Trump a declarat că intenționează să poarte discuții cu Xi Jinping , ținând cont de interesele ambelor economii, și că va căuta un acord comercial reciproc avantajos . El a menționat, de asemenea, interesul pentru tehnologia ucraineană în domeniul dronelor , adăugând că permiterea Ucrainei să lovească adânc în Rusia ar reprezenta o escaladare . Președintele SUA a declarat că va discuta cu Volodymyr Zelensky înainte de a se întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta . Între timp, Ministerul Apărării din China a avertizat Statele Unite împotriva încercărilor periculoase de a înarma Taiwanul .

Un trimis al Kremlinului i-a invitat pe Elon Musk și compania sa The Boring Company să participe la construirea unui tunel feroviar submarin în valoare de 65 de miliarde de dolari care să lege Rusia de Alaska . Kirill Dmitriev a propus ca acesta să fie numit „Tunelul Putin-Trump”. Conform estimărilor Kremlinului, tehnologia lui Musk ar putea reduce costurile de construcție la 8 miliarde de dolari și ar putea finaliza proiectul în termen de opt ani . Propunerea ar fi apărut în urma unei conversații între Putin și Trump despre Ucraina , urmând ca negocierile să continue la Budapesta .

Șeful OMC a declarat că a discutat cu China și a subliniat că SUA vor insista pentru reducerea tensiunilor comerciale , îndemnând ambele părți să acționeze cu prudență. Conform estimărilor, o decuplare economică completă între SUA și China ar fragmenta comerțul global și ar putea reduce PIB-ul global cu până la 7% pe termen lung.

