Rezumatul zilei: Dolarul își reia ritmul de creștere; aurul pierde pe fondul lipsei de acord la Istanbul

Sesiunea de pe bursele europene s-a încheiat cu câștiguri reduse. DAX a crescut cu 0,3%, iar FTSE-ul britanic cu aproape 0,6%.

Indicii Wall Street au câștigat ușor în sesiunea de vineri, iar S&P 500 a înregistrat o creștere de peste 2% în această săptămână. Companiile BigTech se descurcă mai slab, sectorul sănătății se descurcă cel mai bine, unde acțiunile United Health Group câștigă aproape 5%.

Pe de altă parte, putem observa o vânzare de aproape 6% a acțiunilor producătorului de echipamente specializate pentru semiconductori, Applied Materials, ale cărui rezultate și previziuni au dezamăgit așteptările. Cu toate acestea, această scădere nu s-a tradus într-un sentiment mai slab în întregul sector al semiconductorilor

Prețul Bitcoin revine peste 104.000 de dolari, accelerând optimismul pe piața cripto. Ethereum crește cu peste 2%. Aurul continuă să scadă, pierzând astăzi peste 1,6%. Investitorii își îndreaptă atenția către activele riscante

Datele preliminare de la Universitatea din Michigan au indicat o scădere a sentimentului consumatorilor și o creștere a așteptărilor privind inflația - atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Indicele preliminar al sentimentului consumatorilor: actual 50,8 (previziune: 53,4; anterior: 52,2) Indicele preliminar al așteptărilor: actual 46,5 (previziune: 48,6; anterior: 47,3) Indicele preliminar al situației actuale: actual 57,6 (previziune: 59,9; anterior: 59,8) Așteptările preliminare privind inflația pentru 1 an: actual 7,3% (prognoză: 6,5%; anterior: 6,5%) Așteptările preliminare privind inflația pentru 5 ani: actual 4,6% (prognoză: 4,4%; anterior: 4,4%)

Discuțiile de la Istanbul nu au adus rezultate satisfăcătoare între Rusia și Ucraina - în afară de schimbul de prizonieri de război. Potrivit Ucrainei, Rusia a făcut cereri nerealiste, depășind cu mult ceea ce Kremlinul a comunicat până acum. În ciuda acestui fapt, nu observăm o creștere a cererii de „paradisuri sigure

Sfârșitul săptămânii a adus un declin al prețului aurului, deoarece cererea de active de risc continuă. Metalul prețios a scăzut astăzi cu 1,6%.

Dolarul american domină din nou piața valutară, deși monedele antipodiene, dolarul neozeelandez și dolarul australian, se descurcă la fel de bine. Cu toate acestea, cele mai mari scăderi le înregistrează euro și francul elvețian.

