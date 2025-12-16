Rezumatul zilei: Dolarul pierde teren după raportul NFP; OIL.WTI la cel mai scăzut nivel din 2021 💡

Piețele bursiere americane își extind pierderile după ce administrația Trump a amenințat cu măsuri de retorsiune împotriva UE pentru taxele impuse companiilor americane de tehnologie, Casa Albă indicând Accenture, Siemens și Spotify, printre altele, ca potențiale ținte pentru noi restricții sau taxe.

Uniunea Europeană utilizează din ce în ce mai mult instrumente de reglementare și sancțiuni financiare împotriva giganților americani din domeniul tehnologiei; în 2024, sancțiunile împotriva marilor companii din domeniul tehnologiei au generat venituri mai mari decât impozitul plătit de companiile europene din domeniul tehnologiei, iar în 2024-2025, Apple, Meta, LinkedIn, X și Google ar trebui să plătească amenzi de miliarde de dolari. Sancțiunile sunt calculate pe baza veniturilor globale ale companiilor-mamă, astfel încât optimizarea contabilă a acestora este limitată, dar impactul asupra evaluărilor este repartizat în timp, pe măsură ce piața le absoarbe treptat. Conflictul își are rădăcinile în contradicția dintre modelul Big Tech (prelucrarea în masă a datelor, poziție cvasi-monopolistă, supraveghere minimă) și filosofia de reglementare a UE (concurență și protecția consumatorilor), ceea ce explică regularitatea și amploarea intervențiilor. Din perspectiva SUA, miza este economică: în balanța comercială cu Europa, serviciile IT sunt unul dintre puținele domenii în care SUA compensează parțial deficitul său, motiv pentru care administrația apără cu tărie interesele companiilor sale.

Sentimentul moderat de evitare a riscului domină indicii globali – WIG20 pierde peste 1%, WIG larg aproximativ 0,9%, S&P 500 scade cu aproximativ 0,5%, iar Nasdaq scade cu aproximativ 0,1%, reflectând o ciocnire între încetinirea creșterii, incertitudinea datelor macroeconomice, geopolitica (Trump vs. UE, războiul din Ucraina) și așteptările crescânde privind reducerea ratelor dobânzilor. Pe piața valutară, dolarul pierde în mod clar teren ca răspuns la datele relativ slabe NFP din SUA. Zlotul polonez are o performanță foarte bună, la fel ca yenul și lira sterlină.

Cele mai recente date de pe piețele muncii și consumului din SUA prezintă o imagine de încetinire treptată, dar nu de colaps economic. Vânzările cu amănuntul din octombrie au rămas practic neschimbate (0,0% m/m), iar raportul NFP din noiembrie a arătat doar +64.000 de noi locuri de muncă, cu o rată a șomajului de 4,6%, un număr tot mai mare de persoane care lucrează cu jumătate de normă din motive economice și o creștere salarială foarte scăzută (0,1% m/m). În același timp, indicatorul PMI din SUA pentru luna decembrie (Compozit 53, Producție 51,8, Servicii 52,9) rămâne peste 50, dar aceasta este a treia scădere consecutivă, semnalând o încetinire a ritmului de creștere.

Datele PMI preliminare pentru decembrie prezintă o imagine mixtă, dar în general slabă, a economiei Zonei Euro. În Germania, indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier a scăzut la 47,7 (sub previziuni), indicatorul PMI pentru servicii la 52,6, iar indicele compozit la 51,5, semnalând probleme suplimentare pentru industrie și o încetinire a creșterii economice. În Franța, sectorul manufacturier a surprins în sens pozitiv (50,6, revenind la expansiune), dar sectorul serviciilor a atins pragul de stagnare, astfel încât imaginea rămâne fragilă. Slăbiciunea Germaniei domină percepția pieței și slăbește euro și randamentele, limitând posibilitatea BCE de a adopta o retorică mai agresivă pentru 2026; scenariul de bază este menținerea unui ton neutru, fără o înăsprire semnificativă.

Datele de pe piața muncii din Marea Britanie indică o slăbire suplimentară a ocupării forței de muncă, însoțită de o creștere salarială ridicată continuă. Ocuparea forței de muncă este în scădere (inclusiv o modificare a ocupării forței de muncă de -38.000, rata șomajului crescând la 5,1%), dar câștigurile medii cresc cu 4,7% față de anul precedent, ușor peste așteptări, ceea ce susține presiunea inflaționistă. Această combinație (o piață a muncii mai slabă + salarii ridicate în mod persistent) agravează situația lirei sterline și sporește dilema BoE: datele favorizează o reducere a ratei dobânzii (piața se așteaptă deja la aceasta la următoarea ședință), dar traiectoria inflației poate rămâne abruptă.

În Polonia, inflația CPI din noiembrie a scăzut la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce inflația de bază, excluzând alimentele și energia, s-a situat la 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut; excluzând prețurile administrate, presiunea asupra prețurilor a scăzut la 2,0%. Datele confirmă faptul că inflația rămâne în intervalul țintă al NBP și susțin ciclul actual de relaxare a politicii monetare, deși valoarea în sine nu a declanșat o reacție majoră în USDPLN, care rămâne la minimele din septembrie.

Prețurile WTI au scăzut sub 55 USD, iar cele ale Brent sub 60 USD pe baril, la cele mai scăzute niveluri din 2021, pe fondul temerilor privind un exces de ofertă record în 2026. (IEA vorbește chiar despre ~4 milioane b/d, iar EIA despre ~2 milioane b/d) și fără a lua în calcul scenariul păcii în Ucraina, care ar putea debloca exporturi mai mari de petrol rusesc. În plus, sentimentul este afectat de datele slabe din China (producție industrială mai scăzută și vânzări cu amănuntul mai lente), precum și de complicațiile legate de aprovizionare din Venezuela (transporturi blocate, reduceri, dispute contractuale în urma confiscării unui petrolier de către SUA).

În același timp, scăderi mai mari sunt vizibile și în cazul gazelor naturale NATGAS. AURUL se redresează astăzi și câștigă aproape 0,2% pe parcursul zilei.