Rezumatul zilei: Euforia legată de metalele prețioase continuă 📈

Aspecte esențiale La începutul săptămânii, observăm o îmbunătățire a sentimentului investitorilor

Aurul atinge noi maxime istorice

Piețele reacționează la parteneriatul strategic dintre OpenAI și Broadcom

După retorica comercială agresivă de vineri față de China, Donald Trump și-a moderat tonul, subliniind relațiile bune cu Xi Jinping și sugerând posibilitatea unui acord, ceea ce a calmat piețele. Lipsa unui răspuns oficial din partea Beijingului nu a împiedicat investitorii să revină, așa cum s-a văzut atât în SUA, cât și în Europa.

Wall Street recuperează o parte din pierderile înregistrate după cea mai mare vânzare din aprilie, susținută de optimismul legat de sezonul de raportare a rezultatelor financiare și de veștile pozitive din sectorul tehnologic. În prezent, US100 a crescut cu aproape 2,1%, în timp ce “indicele fricii” VIX a scăzut cu 7,6%.

Companiile IT înregistrează cea mai puternică creștere, iar parteneriatul strategic al OpenAI cu Broadcom îmbunătățește sentimentul investitorilor în segmentul AI. Broadcom a crescut cu aproape 10% după ce a anunțat o colaborare cu OpenAI pentru producerea de cipuri AI personalizate de 10 GW, cu o dată de lansare în 2026. Proiectul are ca scop creșterea independenței față de Nvidia și consolidarea poziției sale pe piața infrastructurii AI.

Aurul continuă să crească dinamic, depășind bariera istorică de 4.100 USD pe uncie, în ciuda îmbunătățirii sentimentului pe piețele bursiere. Metalul rămâne un beneficiar al incertitudinii globale, susținut de așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor și fluxurile către ETF-uri. Dar asta nu este tot, deoarece observăm creșteri și mai mari în cazul argintului și, mai ales, al paladiului, care au crescut cu 3,64% și, respectiv, 4,13%.

Acțiunile Estée Lauder au crescut cu peste 4% după ce Goldman Sachs și-a ridicat recomandarea la „cumpărare” și a crescut prețul țintă la 115 dolari. Optimismul este susținut de îmbunătățirea vânzărilor în China, revenirea la creștere în Hainan și tendințele mai bune ale pieței din SUA.

Dolarul australian și dolarul american înregistrează în prezent cele mai bune performanțe pe piața valutară. Pe de altă parte, atunci când analizăm comportamentul perechilor individuale, euro și yenul japonez înregistrează cele mai slabe performanțe. Indicele dolarului a crescut astăzi cu peste 0,3%.

Petrolul Brent și WTI au crescut cu aproximativ 2% în urma semnalelor privind o posibilă detensionare a relațiilor dintre SUA și China și o îmbunătățire a situației din Orientul Mijlociu.

Starea de spirit pe piața criptomonedelor este ușor mai bună, chiar dacă Bitcoin a scăzut cu 0,4%. Creșterile sunt vizibile în principal în proiectele mai mici, unde am asistat la vânzări masive vineri.

