USDIDX

USDIDX - Indici Bursieri CFD

Instrument al cărui preț se bazează pe cotațiile contractului pentru indicele care reflectă valoarea dolarului american în raport cu un coș de valute străine.
Cele mai populare

Niciun rezultat pentru ""

Caută în lista completă cu instrumente disponibile

Performanțele din trecut sau previziunile nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în USDIDX CFD

USDIDX este un instrument CFD derivat, bazat pe cotațiile contractelor futures ale Indicelui U.S. Dollar, tranzacționate pe ICE Futures US. Acest instrument urmărește performanța dolarului american în raport cu un coș de șase valute mondiale majore: Euro (EUR), Yenul japonez (JPY), Lira sterlină (GBP), Dolarul canadian (CAD), Coroana suedeză (SEK) și Francul elvețian (CHF). Fiind un produs cu efect de levier, USDIDX permite traderilor să obțină expunere la performanța dolarului american în raport cu aceste valute, utilizând doar o fracțiune din capitalul necesar pentru a investi direct în indicele suport.

USDIDX este utilizat pe scară largă de traderi și investitori pentru a specula cu privire la puterea dolarului american, a acoperi riscul valutar sau a obține expunere la tendințele macroeconomice globale.

Date macroeconomice importante

Mai mulți indicatori macroeconomici influențează în mod semnificativ mișcările de preț ale USDIDX. Aceștia sunt, de exemplu:

  1. Deciziile Rezervei Federale privind ratele dobânzilor:
    Deciziile Rezervei Federale privind ratele dobânzilor au un impact direct asupra valorii dolarului american în raport cu alte valute. O rată a dobânzii mai ridicată tinde să atragă capital străin, întărind dolarul și crescând astfel USDIDX.
     
  2. Date privind inflația din SUA:
    Indicii de inflație, cum ar fi indicele prețurilor de consum (CPI) și cheltuielile de consum personal (PCE), influențează așteptările privind acțiunile viitoare ale Rezervei Federale. O inflație mai mare poate duce la creșteri ale ratei dobânzii, susținând un dolar mai puternic și un USDIDX mai mare.
     
  3. Rapoarte privind ocuparea forței de muncă în SUA:
    Principalii indicatori de ocupare a forței de muncă, inclusiv salariile din afara sectorului agricol (Non-Farm Payrolls - NFP) și rata șomajului, oferă o perspectivă asupra sănătății economiei americane. Datele solide privind ocuparea forței de muncă pot duce la așteptări privind creșterea ratelor dobânzilor, stimulând dolarul și USDIDX.
     
  4. Date privind creșterea PIB:
    Cifrele trimestriale privind creșterea PIB-ului SUA indică puterea economică generală a țării. O creștere economică robustă poate duce la un dolar mai puternic, deoarece investitorii anticipează rate ale dobânzii mai mari, influențând pozitiv USDIDX.
     
  5. Evenimente geopolitice:
    Evenimentele geopolitice globale, în special cele care afectează piețele valutare, pot duce la fluctuații semnificative ale USDIDX. De exemplu, tensiunile care conduc la o aversiune globală față de risc ar putea consolida dolarul ca monedă de refugiu, banii plecând de pe piața bursieră și "revenind" către dolarul american.

Evenimente care au influențat semnificativ USDIDX

  1. Criza financiară din 2008:
    În timpul crizei financiare din 2008, indicele USDIDX a crescut vertiginos, deoarece investitorii globali au căutat siguranța dolarului american, ceea ce a dus la o cerere semnificativă de monedă și la creșterea indicelui.
     
  2. Așteptările privind majorarea ratelor Fed în 2014-2015:
    Pe măsură ce Rezerva Federală și-a semnalat intenția de a pune capăt programului său de relaxare cantitativă și de a începe să majoreze ratele dobânzilor, USDIDX a crescut în anticiparea unui dolar mai puternic.
     
  3. COVID-19 Pandemie (2020) și pivotare dură a Fed (2022-2023)
    Pandemia a condus inițial la o creștere puternică a USDIDX, deoarece investitorii globali s-au îndreptat către dolar pe fondul incertitudinii. Cu toate acestea, relaxarea monetară agresivă a Fed a pus ulterior presiune pe indice. În cele din urmă, inflația a scăzut, deoarece Fed a fost forțată să majoreze semnificativ ratele dobânzilor pentru a o ține sub control.
     
  4. Referendumul Brexit (2016):
    Rezultatul surpriză al referendumului privind Brexitul a condus la o volatilitate semnificativă pe piețele valutare, dolarul consolidându-se în raport cu lira sterlină, contribuind la o creștere a USDIDX.
     
  5. Războiul comercial dintre SUA și China (2018-2019):
    Tensiunile comerciale dintre SUA și China au condus la perioade de întărire a dolarului, deoarece investitorii au căutat siguranță în moneda americană, stimulând USDIDX în perioade de incertitudine crescută.
     
  6. Criza datoriilor europene (2010-2012):
    Criza din zona Euro a slăbit semnificativ moneda Euro, ducând la o apreciere puternică a dolarului față de Euro, care este cea mai mare componentă a indicelui USDIDX.

Aceste informații sunt importante pentru a înțelege modul în care diferiți factori influențează USDIDX și modul în care evenimentele istorice au modelat performanța acestuia.

0.012
20%
1:5
-
luni-vineri 02:00 am - 11:00 pm

Informații interesante

Lansarea Indicelui U.S. Dollar Index: Indicele dolarului american a fost creat de Rezerva Federală în 1973, la scurt timp după încheierea Acordului de la Bretton Woods, pentru a măsura valoarea dolarului în raport cu un coș de valute străine.

Dominația Euro: Euro are cea mai mare pondere în Indicele U.S. Dollar, reprezentând aproape 58% din indice. Asta înseamnă că fluctuațiile EUR/USD au un impact semnificativ asupra USDIDX.

Statutul ca monedă de refugiu: În perioade de stres financiar global, dolarul american este adesea considerat o monedă de refugiu, ceea ce duce la o creștere a USDIDX, deoarece investitorii se îndreaptă către dolar.

Impactul relaxării cantitative (QE): Programele de relaxare cantitativă ale Rezervei Federale au avut istoric un impact semnificativ asupra forței dolarului. De exemplu, programele QE de după criza din 2008 au slăbit inițial dolarul, dar înăsprirea ulterioară a sprijinit USDIDX.

Politicile administrației Trump: În timpul mandatului președintelui Trump, USDIDX a înregistrat fluctuații semnificative datorate politicilor comerciale, reformelor fiscale și așteptărilor privind creșterea economică, reflectând impactul administrației asupra valorii globale a dolarului.

Recorduri istorice: USDIDX a atins maximul istoric în 1985, pe fondul intervențiilor coordonate ale băncilor centrale pentru a consolida dolarul. Acordul Plaza a condus ulterior la o depreciere deliberată a dolarului.

Investițiile tale sunt întotdeauna la îndemână

Cu aplicația XTB de investiții, premiată și ușor de folosit

Calendarul economic: Datele PMI, ISM și ADP...

1 octombrie 2025

Rezumatul zilei: Marile companii tehnologice...

29 septembrie 2025

Vânzările de case existente în SUA peste...

25 septembrie 2025
Întrebări fecvente

Ai întrebări?

XTB oferă CFD-uri pe indici bursieri

USDIDX este un instrument CFD bazat pe contractele futures ale indicelui U.S. Dollar, care măsoară performanța dolarului american în raport cu alte șase valute majore. Acesta permite traderilor să facă speculă cu privire la puterea dolarului american în raport cu aceste valute.

USDIDX oferă expunere la performanța dolarului american în raport cu un coș diversificat de valute, oferind o perspectivă mai largă asupra puterii sau slăbiciunii dolarului în comparație cu tranzacționarea perechilor valutare individuale.

Printre factorii cheie se numără deciziile Rezervei Federale privind rata dobânzii, datele privind inflația din SUA, rapoartele privind ocuparea forței de muncă, datele privind creșterea PIB și evenimentele geopolitice care au impact asupra piețelor valutare globale.

USDIDX poate fi tranzacționat prin intermediul instrumentelor CFD, oferind expunere cu efect de levier la indicele dolarului american. Traderii pot lua atât poziții long (cumpărare), cât și short (vanzare), în funcție de așteptările lor privind performanța dolarului.

Riscurile includ volatilitatea generată de date macroeconomice neașteptate, schimbări în politica Rezervei Federale și evenimente geopolitice globale. Fiind un produs cu efect de levier, acesta prezintă, de asemenea, riscul de amplificare a pierderilor.

Contractele futures pe indicele dolarului american sunt decontate trimestrial, cu scadența contractelor în martie, iunie, septembrie și decembrie. Traderii ar trebui să își gestioneze pozițiile înainte de aceste date de expirare.

Indicii bursieri și acțiunile nu sunt același lucru. Un indice este o măsură statistică a performanței unui portofoliu de acțiuni. Nu este în sine o acțiune, ci mai degrabă un compus al performanței unui grup de acțiuni. Acțiunile, pe de altă parte, sunt titluri de valoare individuale care reprezintă proprietatea într-o anumită companie.

Nu există „cel mai bun” indice bursier pentru tranzacționare. Cel mai bun indice pentru tranzacționare depinde de obiectivele tale de investiții, de toleranța la risc și de alți factori subiectivi. Unii dintre indicii bursieri populari sunt S&P 500, NASDAQ Composite și Dow Jones Industrial Average.

Este dificil să clasificăm indicii bursieri deoarece aceștia sunt proiectați pentru a urmări diferite tipuri de segmente din piață și au metodologii diferite. Unii dintre cei mai cunoscuți indici bursieri sunt: S&P 500, NASDAQ Composite, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225.

Poți tranzacționa FOREX și indici bursieri în același timp, dar sunt instrumente destul de diferite. FOREX se referă la tranzacționarea cu valute, în timp ce indicii bursieri reprezintă performanța unui grup de acțiuni. Nu se poate spune dacă o categorie de instrumente este „mai bună” decât cealaltă, deoarece alegerea instrumentului de tranzacționare va depinde de obiectivele fiecărui trader în parte și de toleranța sa la risc.

