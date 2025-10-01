DESPRE INSTRUMENTE

USDIDX este un instrument CFD derivat, bazat pe cotațiile contractelor futures ale Indicelui U.S. Dollar, tranzacționate pe ICE Futures US. Acest instrument urmărește performanța dolarului american în raport cu un coș de șase valute mondiale majore: Euro (EUR), Yenul japonez (JPY), Lira sterlină (GBP), Dolarul canadian (CAD), Coroana suedeză (SEK) și Francul elvețian (CHF). Fiind un produs cu efect de levier, USDIDX permite traderilor să obțină expunere la performanța dolarului american în raport cu aceste valute, utilizând doar o fracțiune din capitalul necesar pentru a investi direct în indicele suport.

USDIDX este utilizat pe scară largă de traderi și investitori pentru a specula cu privire la puterea dolarului american, a acoperi riscul valutar sau a obține expunere la tendințele macroeconomice globale.

Date macroeconomice importante

Mai mulți indicatori macroeconomici influențează în mod semnificativ mișcările de preț ale USDIDX. Aceștia sunt, de exemplu:

Deciziile Rezervei Federale privind ratele dobânzilor:

Deciziile Rezervei Federale privind ratele dobânzilor au un impact direct asupra valorii dolarului american în raport cu alte valute. O rată a dobânzii mai ridicată tinde să atragă capital străin, întărind dolarul și crescând astfel USDIDX.

Date privind inflația din SUA:

Indicii de inflație, cum ar fi indicele prețurilor de consum (CPI) și cheltuielile de consum personal (PCE), influențează așteptările privind acțiunile viitoare ale Rezervei Federale. O inflație mai mare poate duce la creșteri ale ratei dobânzii, susținând un dolar mai puternic și un USDIDX mai mare.

Rapoarte privind ocuparea forței de muncă în SUA:

Principalii indicatori de ocupare a forței de muncă, inclusiv salariile din afara sectorului agricol (Non-Farm Payrolls - NFP) și rata șomajului, oferă o perspectivă asupra sănătății economiei americane. Datele solide privind ocuparea forței de muncă pot duce la așteptări privind creșterea ratelor dobânzilor, stimulând dolarul și USDIDX.

Date privind creșterea PIB:

Cifrele trimestriale privind creșterea PIB-ului SUA indică puterea economică generală a țării. O creștere economică robustă poate duce la un dolar mai puternic, deoarece investitorii anticipează rate ale dobânzii mai mari, influențând pozitiv USDIDX.

Evenimente geopolitice:

Evenimentele geopolitice globale, în special cele care afectează piețele valutare, pot duce la fluctuații semnificative ale USDIDX. De exemplu, tensiunile care conduc la o aversiune globală față de risc ar putea consolida dolarul ca monedă de refugiu, banii plecând de pe piața bursieră și "revenind" către dolarul american.

Evenimente care au influențat semnificativ USDIDX

Criza financiară din 2008:

În timpul crizei financiare din 2008, indicele USDIDX a crescut vertiginos, deoarece investitorii globali au căutat siguranța dolarului american, ceea ce a dus la o cerere semnificativă de monedă și la creșterea indicelui.

Așteptările privind majorarea ratelor Fed în 2014-2015:

Pe măsură ce Rezerva Federală și-a semnalat intenția de a pune capăt programului său de relaxare cantitativă și de a începe să majoreze ratele dobânzilor, USDIDX a crescut în anticiparea unui dolar mai puternic.

COVID-19 Pandemie (2020) și pivotare dură a Fed (2022-2023)

Pandemia a condus inițial la o creștere puternică a USDIDX, deoarece investitorii globali s-au îndreptat către dolar pe fondul incertitudinii. Cu toate acestea, relaxarea monetară agresivă a Fed a pus ulterior presiune pe indice. În cele din urmă, inflația a scăzut, deoarece Fed a fost forțată să majoreze semnificativ ratele dobânzilor pentru a o ține sub control.

Referendumul Brexit (2016):

Rezultatul surpriză al referendumului privind Brexitul a condus la o volatilitate semnificativă pe piețele valutare, dolarul consolidându-se în raport cu lira sterlină, contribuind la o creștere a USDIDX.

Războiul comercial dintre SUA și China (2018-2019):

Tensiunile comerciale dintre SUA și China au condus la perioade de întărire a dolarului, deoarece investitorii au căutat siguranță în moneda americană, stimulând USDIDX în perioade de incertitudine crescută.

Criza datoriilor europene (2010-2012):

Criza din zona Euro a slăbit semnificativ moneda Euro, ducând la o apreciere puternică a dolarului față de Euro, care este cea mai mare componentă a indicelui USDIDX.

Aceste informații sunt importante pentru a înțelege modul în care diferiți factori influențează USDIDX și modul în care evenimentele istorice au modelat performanța acestuia.