Rezumatul zilei: Euforie în rândul companiilor cu capitalizare mică; cuprul atinge noi maxime 🚀

Indicii americani au început sesiunea de tranzacționare cu prudență, dar acum încheie ziua cu o ușoară creștere. Liderii clari ai sesiunii de astăzi sunt companiile din US200 (indicele Russell 2000 +1,50%), adică acțiunile cu capitalizare mică.

Creșterile sunt determinate în principal de datele încurajatoare PMI și ISM și de cifrele mai slabe prezentate de raportul ADP, care alimentează speranțele pentru o reducere a ratei dobânzii Fed în decembrie.

Companiile din indicele principal US500 au performanțe ușor mai slabe, dar indicele este încă în creștere cu peste 0,28%. Cele mai slabe performanțe sunt înregistrate de companiile din domeniul tehnologiei. Indicele US100 este în creștere cu doar 0,07%, principalele influențe negative provenind de la Nvidia, Microsoft, Eli Lilly și Netflix.

Cuprul continuă să crească, atingând un nou maxim istoric de peste 11.400 de dolari pe tonă. Piața se teme de o iminentă penurie de cupru. Rafinăriile chineze reduc producția, iar o serie de accidente miniere din ultimele luni au redus semnificativ oferta de materii prime.

Raportul ADP privind sectorul privat a arătat o scădere de 32.000 de locuri de muncă în noiembrie, în principal din cauza reducerilor din întreprinderile mici. Companiile mijlocii și mari au crescut numărul angajărilor, evidențiind natura inegală a pieței muncii. Mediul macroeconomic rămâne incert, iar puterea consumatorilor slăbește.

Raportul ISM din noiembrie privind sectorul serviciilor indică un ritm moderat, dar încă stabil, de creștere a activității din sectorul serviciilor din SUA. Indicele ISM pentru servicii a crescut la 52,6.

Indicele prețurilor a înregistrat o scădere semnificativă, de la 70,0 la 65,4. Acest lucru semnalează o răcire a presiunilor inflaționiste în sectorul serviciilor, deși valoarea indicelui rămâne ridicată.

Producția industrială din SUA s-a îmbunătățit ușor în ritm lunar, de la -0,1% la +0,1%, depășind estimările de 0%. Utilizarea capacității a rămas aproximativ neschimbată, sub așteptările pieței.

Microsoft a negat informațiile publicate de The Information, potrivit cărora compania ar fi redus obiectivele de creștere a vânzărilor și cotele pentru anumite produse AI, după ce unele echipe de vânzări nu au reușit să îndeplinească obiectivele interne. După publicarea raportului, acțiunile Microsoft au scăzut inițial cu aproape 3%, până la aproximativ 475 USD. Acum, acestea s-au recuperat parțial, ajungând la aproximativ -1,65%, în apropierea valorii de 481 USD.

Criptomonedele continuă să se redreseze. Bitcoin a depășit 93.000 USD, câștigând 2,00%. Ethereum înregistrează câștiguri și mai puternice, în creștere cu 4,50% până la 3.133 USD. Capitalizarea de piață a altor monede alternative a crescut cu 1,91% până la 892 miliarde USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."