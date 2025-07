Rezumatul zilei: Indicii americani se retrag de la niveluri record; EURUSD își continuă scăderea (29.07.2025)

După un început optimist al sesiunii de marți, Wall Street a inversat cursul și a intrat pe teritoriu negativ. Atât S&P 500 ( US500 ), cât și Nasdaq ( US100 ) au înregistrat maxime intraday, dar ulterior au redus câștigurile, S&P scăzând cu 0,1%, iar Nasdaq revenind ușor pe teritoriu pozitiv. Dow Jones ( US30 ) a înregistrat o scădere mai pronunțată, de 0,25%, în timp ce indicele Russell 2000 ( US2000 ), care include companii cu capitalizare mică, a scăzut cu 0,5%.

În contrast, piețele europene au înregistrat o sesiune solidă. Indicele DAX din Germania ( DE40 ) a câștigat peste 1,1%, alături de ITA40 din Italia și SPA35 din Spania. CAC ( FRA40 ) din Franța și FTSE 100 ( UK100 ) din Marea Britanie au crescut cu aproximativ 0,7%. Indicele WIG20 ( W20 ) din Polonia a înregistrat, de asemenea, câștiguri de peste 1%, în ciuda slăbiciunii continue a PLN.

EURUSD a coborât la cel mai redus nivel din 23 iunie, sub presiunea slăbiciunii continue a euro, determinată de un acord comercial considerat nefavorabil din perspectiva UE. În același timp, dolarul american rămâne puternic ( USDIDX : +0,2%), susținut de reducerea riscurilor legate de războiul comercial și de datele economice solide. Încrederea consumatorilor americani pentru luna iulie a crescut la 97,2, deși numărul locurilor de muncă disponibile JOLTS a scăzut la 7,44 milioane.

Metalele prețioase au înregistrat creșteri: aurul a crescut cu 0,3%, platina cu 0,2% și palladiul cu 0,9%, în timp ce argintul s-a tranzacționat la un nivel stabil.

Modelul GDPNow al Fed din Atlanta sugerează că expansiunea PIB-ului SUA în trimestrul al doilea a atins probabil 2,9%, în creștere față de estimarea anterioară de 2,4%, impulsionată în principal de exporturile nete mai puternice.

Prețurile petrolului au continuat să crească, WTI înregistrând o creștere de aproape 1%, ajungând la cel mai ridicat nivel de la jumătatea lunii iulie. Creșterile sunt alimentate de cererea sezonieră puternică și de presiunile reînnoite asupra Rusiei pentru a intra în negocieri de pace cu Ucraina, cu posibilitatea impunerii de sancțiuni secundare din partea SUA.

Novo Nordisk (Danemarca): Acțiunile au scăzut cu 22% (minim intraday: -30%) după ce compania a publicat previziuni de creștere a vânzărilor pentru 2025 în scădere semnificativă (8-14%, de la 13-21%). Cererea slabă pentru medicamentul împotriva obezității Wegovy al Eli Lilly a contribuit la revizuirea în jos a perspectivelor.

Boeing (BA.US): A raportat o creștere a veniturilor de 35% în Q2 față de aceeași perioadă a anului trecut, impulsionată de livrările mai mari de avioane comerciale și de revenirea la profitabilitate a diviziei sale de apărare. În ciuda reducerii pierderii pe acțiune la 1,24 USD, acțiunile au închis în scădere cu aproape 4%, afectate de sentimentul general al pieței.

UnitedHealth (UNH.US): EPS în Q2 a fost de 4,08 USD, față de 4,48 USD, iar veniturile au fost de 111,6 miliarde USD. Creșterea costurilor cu asistența medicală a exercitat presiuni asupra marjelor. Compania și-a redus estimările privind EPS pentru întreg anul la 16 USD, cu mult sub consens, ceea ce a determinat o scădere a acțiunilor cu peste 5%.

Procter & Gamble (PG.US): A înregistrat rezultate ușor peste așteptări, cu un EPS în trimestrul al doilea de 1,48 USD (față de 1,43 USD prognozat) și venituri de 20,9 miliarde USD. Compania a avertizat asupra unor dificultăți legate de tarife. Acțiunile au înregistrat astăzi o creștere modestă, dar sunt în scădere cu aproximativ 6% de la începutul anului.

PayPal (PYPL.US): A depășit așteptările cu un EPS de 1,40 USD în trimestrul al doilea (față de 1,30 USD prognozat) și venituri de 8,29 miliarde USD (+5% față de anul precedent). Volumul plăților a crescut cu 6% față de anul precedent, până la 443,5 miliarde USD, iar compania a majorat estimările privind profitul pe întreg anul. În ciuda raportului solid, acțiunile au scăzut cu peste 9%, investitorii realizând profituri.

Mâine va fi o sesiune crucială, cu publicarea datelor privind PIB-ul SUA pentru trimestrul al doilea , raportul ADP privind ocuparea forței de muncă, datele privind inflația din Australia și decizia Fed privind rata dobânzii , așteptată cu mare interes. După închiderea piețelor, vor fi publicate rezultatele financiare ale Meta și Microsoft , marcând un moment crucial în povestea tehnologică a acestei săptămâni.

