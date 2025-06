Rezumatul zilei: Indicii câștigă în timp ce piețele așteaptă ofertele comerciale ale partenerilor SUA 🔎📄

Indicii americani încheie ziua în teritoriu pozitiv, în ciuda unei deschideri incerte a sesiunii de numerar. La momentul publicării, cele mai mari câștiguri sunt observate în indicele small-cap - US2000 în creștere cu 1,62%. Indicele US500 este în creștere cu 0,65%, iar US100 câștigă 0,90%.

Principala forță motrice din spatele câștigurilor de astăzi sunt companiile de tehnologie, în special acțiunile Nvidia și Broadcom.

Alături de piața bursieră, dolarul american este, de asemenea, în creștere, fiind în prezent cea mai puternică monedă din G10. Indicele USDIDX crește astăzi cu 0,55%. Perechea valutară EURUSD scade cu 0,55% la 1,1377.

Secretarul de presă al Casei Albe, Leavitt, a confirmat că mâine este termenul limită pentru depunerea ofertelor comerciale din partea partenerilor americani. Leavitt rămâne optimist cu privire la potențialele acorduri comerciale.

Hims & Hers crește astăzi ca urmare a veștii unei achiziții planificate a platformei europene ZAVA. Achiziția face parte din strategia companiei de a-și extinde operațiunile globale.

Planurile de investiții în sectorul de apărare propuse de premierul britanic Stramer au dus acțiunile BAE Systems la noi maxime istorice astăzi, extinzând trendul ascendent constant al companiei.

Datele privind comenzile pentru fabricile din SUA au surprins cu o valoare mai scăzută astăzi, deși acest lucru a fost compensat de datele mai puternice JOLTS privind piața muncii. De asemenea, merită să ne amintim că datele privind comenzile sunt foarte volatile, astfel încât impactul lor asupra evaluării activelor tinde să fie relativ limitat.

Indicele PMI Caixin pentru sectorul de producție din China a scăzut în mod neașteptat la 48,3 puncte, în ciuda așteptărilor privind o creștere la 50,7 puncte și a unei valori anterioare de 50,4.

Întărirea dolarului față de AUD este declanșată de publicarea minutelor RBA. RBA este pregătită să reducă ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază dacă apar turbulențe economice din cauza războiului comercial și a recesiunii globale.

Metalele prețioase sunt în scădere pe fondul euforiei de pe Wall Street. Aurul pierde astăzi.

Bitcoin încearcă să recupereze pierderile și să pună capăt corecției recente. Prețul celei mai mari criptomonede este în creștere cu 0,06% astăzi, la 106.000 USD.

Atenția investitorilor instituționali începe, de asemenea, să se îndrepte către Ethereum, pe fondul potențialei aprobări SEC pentru instrumentele ETF care includ staking. Ethereum a crescut cu 0,40% astăzi, la 2.620 USD. Cu toate acestea, prețul rămâne încă cu aproximativ 45% sub maximele istorice.

