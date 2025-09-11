Rezumatul zilei: Indicii la ATH, dolarul se depreciază 💲

Indicii bursieri americani înregistrează creșteri record. US500 a crescut cu 0,80% până la 6.590 de puncte, US100 a crescut cu 0,70% și a depășit nivelul de 24.000 de puncte, în timp ce indicele companiilor cu capitalizare mică — US2000 — a crescut cu 1,70% până la 2.417 puncte.

US30 a urcat la un nivel record de peste 46.000 de puncte, impulsionat de creșterile înregistrate de Goldman Sachs, UnitedHealth Group și Caterpillar.

Acțiunile Oracle au scăzut cu peste 5% după raliul de ieri alimentat de acordul OpenAI. Pe de altă parte, Micron a crescut astăzi cu 10% după ce Citi și-a ridicat ținta de preț de la 150 USD la 175 USD.

După seria de rapoarte macroeconomice din SUA de astăzi, dolarul este cea mai slabă monedă din G10. Indicele dolarului USDIDX a scăzut cu 0,28%, în timp ce EURUSD a crescut cu 0,30%. Printre cele mai puternice creșteri se numără dolarul australian.

Deoarece raportul CPI nu a adus nicio surpriză majoră, raportul cheie de astăzi s-a dovedit a fi cel privind numărul cererilor de șomaj.

Numărul cererilor noi de șomaj: 263.000 față de 235.000 așteptate și 237.000 anterior — cea mai mare valoare din octombrie 2021.

Încetinirea pieței muncii este acum în centrul atenției investitorilor. Și tocmai aceste date susțin o serie de reduceri ale ratei dobânzii Fed începând din septembrie. Piața se așteaptă acum la trei reduceri de 25 de puncte de bază la ședințele din septembrie, octombrie și decembrie.

Așa cum era de așteptat, inflația CPI pentru luna august a crescut la 2,9% față de 2,7% în aceeași perioadă a anului trecut. Inflația de bază a rămas ridicată, la 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Singura surpriză au fost datele CPI lunare ușor mai ridicate, care au indicat o creștere cu 0,4% față de luna precedentă, față de așteptările pentru o expansiune de 0,3%.

Piețele au salutat decizia Băncii Centrale Europene, care, în conformitate cu așteptările, a lăsat ratele dobânzilor neschimbate. Rata dobânzii la depozite rămâne la 2%. Deși decizia în sine nu a fost o surpriză, comentariile președintei Christine Lagarde au atras atenția pieței.

În cadrul conferinței de presă, Lagarde a subliniat că procesul de dezinflație din Zona Euro s-a blocat, iar inflația rămâne peste ținta BCE. Drept urmare, banca nu exclude noi majorări ale ratei dobânzii, dacă situația inflației o va impune.

Investitorii presupun că ratele din Zona Wuro vor rămâne la nivelurile actuale pentru o perioadă îndelungată.

Perspectivele inflației pentru UE nu s-au schimbat semnificativ, deși pentru 2025 și 2026 prognoza a fost majorată cu 0,1%. Inflația CPI de bază este estimată la 2,4% în 2025, 1,9% în 2026 și 1,8% în 2027.

În același timp, previziunile privind creșterea PIB-ului au fost majorate pentru 2025 (1,2% față de 0,9%) și 2026 (1% față de 1,1%), în timp ce previziunile pentru 2027 au rămas neschimbate (1,3%).

Variația stocurilor de gaze naturale din SUA, conform EIA, a fost de 71 bcf față de 68 bcf așteptat și 55 bcf anterior.

Prețul Bitcoin a crescut peste pragul de 114.000 USD, în timp ce Ethereum a câștigat peste 1,5%. Sentimentul pe piața criptomonedelor este susținut de un dolar mai slab și de optimismul din piața de acțiuni.

