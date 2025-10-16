Rezumatul zilei: Indicii scad ușor la închidere, aurul testează pragul de 4.300 USD 💰

Indicii americani au șters o parte din câștigurile înregistrate la începutul sesiunii și se tranzacționează acum la un nivel mai scăzut. US500 și US100 au pierdut 0,30%, în timp ce US2000 scade cu 1,20%.

Dolarul american se depreciază și el și se numără printre cele mai slabe monede G10, imediat după dolarul australian. USDIDX scade cu 0,35%, reacționând la o zonă de rezistență cheie.

Aurul câștigă încă 2,00%, apropiindu-se de următorul prag important, cel de 4.300 USD/uncie. Ieri, aurul a depășit 4.200 USD, câștigurile de la începutul anului depășind acum 62%.

Oficialii Fed susțin continuarea relaxării monetare. Waller consideră că datele actuale justifică o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază la următoarea ședință și că ar fi adecvate reduceri suplimentare.

Barkin observă o „schimbare clară” pe piața muncii — managerii raportează mulți candidați pentru fiecare post, dovadă a unei cereri mai slabe de forță de muncă. Cu mai puține date fiabile, Fed „zboară orbește”.

Miran susține că Fed ar trebui să reducă ratele cu 50 de puncte de bază, având în vedere incertitudinea crescândă, deși se așteaptă la o reducere de 25 de puncte de bază în practică. El consideră că tensiunile comerciale dintre SUA și China reprezintă principalul risc pe termen scurt.

Petrolul WTI scade cu 2,05%, la 57 USD/baril. Trump tocmai a încheiat o întâlnire cu Putin, exprimându-și satisfacția față de progresele înregistrate. Consilierii superiori ai ambelor părți se vor întâlni săptămâna viitoare.

Variația săptămânală a stocurilor de gaze naturale conform EIA: actuală 80 bcf; estimată (consens XTB): 76 bcf; anterioară: 80 bcf. NATGAS a reacționat cu ușoare scăderi după publicarea datelor.

Acțiunile Salesforce au înregistrat o revenire de 8% pe fondul perspectivelor optimiste. Compania și-a majorat prognoza de venituri peste 60 de miliarde de dolari până în anul fiscal 2030, depășind estimările analiștilor de 58,37 miliarde de dolari. Segmentul Date și AI a crescut cu 120% față de anul precedent, atingând venituri de 1,2 miliarde de dolari în trimestrul al doilea.

Thermo Fisher Scientific (TMO.US) a câștigat aproximativ 4% înainte de deschiderea pieței, după ce a anunțat un parteneriat strategic cu OpenAI pentru integrarea soluțiilor AI în domenii cheie de activitate.

TSMC (TSM.US) a înregistrat rezultate solide în trimestrul al treilea al anului 2025, depășind estimările cu o creștere semnificativă a veniturilor și profiturilor, reafirmându-și poziția de lider în domeniul cipurilor AI. Câștigurile au fost alimentate de boom-ul global legat de infrastructura AI, cu Nvidia, Apple și segmentul HPC mai larg ca clienți de top.

Yenul japonez încheie ziua ca una dintre cele mai puternice monede G10, câștigând între 0,50 și 0,70%. În cadrul unui discurs ținut în Okinawa, Naoki Tamura a prezentat mai multe argumente în favoarea unor noi majorări ale ratei dobânzii.

Piața criptomonedelor continuă să se confrunte cu vânzări masive, fără semne clare de redresare. Bitcoin scade cu 2,00% până la 108.800 USD, testând din nou minimul de lichidare de vineri. Ethereum scade cu 1,00%, iar alte altcoins scad cu 0,80%.

