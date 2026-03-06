Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (06.03.2026)

Piețele financiare s-au trezit în martie într-o nouă realitate. Decizia lui Donald Trump de a ataca Iranul a declanșat schimbări majore pe piețele globale, în special în sectorul mărfurilor energetice. Atenția investitorilor se concentrează acum asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu, în special asupra faptului dacă Strâmtoarea Hormuz rămâne deschisă pentru traficul de tancuri.

Acest lucru nu înseamnă însă că factorii macroeconomici au dispărut. În săptămâna viitoare, piețele vor primi date cheie privind inflația din SUA, inclusiv valorile CPI și PCE. Având în vedere combinația dintre riscurile geopolitice și publicarea datelor macroeconomice, trei piețe merită urmărite în mod special săptămâna viitoare: petrolul (OIL), Bitcoin și perechea EURUSD.

OIL

Prețurile petrolului au crescut cu aproape 50% de la începutul anului, ducând cotațiile la cele mai ridicate niveluri din 2024. Riscurile legate de aprovizionare par acum și mai grave decât în faza inițială a războiului dintre Rusia și Ucraina din 2022.

Deși piața se află, din punct de vedere tehnic, într-o fază de supraofertă teoretică și unele transporturi pot fi redirecționate pe rute alternative în afara Strâmtorii Hormuz, piața globală a suferit în mod evident un șoc. Dacă perturbarea persistă încă câteva săptămâni, prețurile ar putea reveni la nivelurile extreme înregistrate în urmă cu doi ani.

De asemenea, este de remarcat faptul că nivelurile actuale ale prețurilor sunt dificil de acceptat din punct de vedere politic pentru consumatorii americani. Aceasta înseamnă că administrația Trump ar putea fi supusă presiunilor fie pentru a ajunge la o soluție militară rapidă, fie pentru a promova dezescaladarea și încetarea focului.

BITCOIN

Bitcoin a atins cel mai înalt nivel din ultima lună la începutul lui martie. Criptomonedele par să-și recâștige atractivitatea ca alternativă potențială în perioadele de incertitudine geopolitică, deși experiența din 2022 sugerează prudență atunci când sunt tratate ca un adevărat „refugiu sigur”.

Creșterile recente au fost susținute în mare măsură de impulsul generat de Clarity Act, o lege cheie pentru sectorul criptomonedelor. Dacă va fi adoptată, aceasta ar putea crește semnificativ interesul instituțional pentru activele digitale.

Trump a solicitat, de asemenea, sectorului bancar să ajungă la un acord cu industria activelor digitale și să înceteze să blocheze dezvoltarea sectorului.

EURUSD

Perechea EURUSD a scăzut la cele mai joase niveluri din noiembrie 2025 și rămâne vulnerabilă la o depreciere suplimentară dacă prețurile materiilor prime continuă să crească.

Euro este deosebit de sensibil la creșterea prețurilor la gazul natural lichefiat, în timp ce prețurile ridicate la petrol limitează marja de manevră a Băncii Centrale Europene în ceea ce privește reducerea ratelor dobânzilor.

Raportul NFP din SUA de vineri a adăugat și mai multă incertitudine. După un ianuarie foarte puternic, februarie a adus o scădere a ocupării forței de muncă cu aproape 100.000 de locuri de muncă, alături de o creștere atât a ratei șomajului, cât și a salariilor.

Prin urmare, viitoarele date privind inflația (CPI din februarie și PCE din ianuarie) vor fi cruciale. Orice semne că presiunile asupra prețurilor rămân persistente ar putea întârzia așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor în SUA, în ciuda semnelor emergente de slăbiciune pe piața muncii, care rămân dificil de interpretat în prezent din cauza volatilității ridicate a datelor recente.