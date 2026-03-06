Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (06.03.2026)

Piețele financiare s-au trezit în martie într-o nouă realitate. Decizia lui Donald Trump de a ataca Iranul a declanșat schimbări majore pe piețele globale, în special în sectorul mărfurilor energetice. Atenția investitorilor se concentrează acum asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu, în special asupra faptului dacă Strâmtoarea Hormuz rămâne deschisă pentru traficul de tancuri.
Acest lucru nu înseamnă însă că factorii macroeconomici au dispărut. În săptămâna viitoare, piețele vor primi date cheie privind inflația din SUA, inclusiv valorile CPI și PCE. Având în vedere combinația dintre riscurile geopolitice și publicarea datelor macroeconomice, trei piețe merită urmărite în mod special săptămâna viitoare: petrolul (OIL), Bitcoin și perechea EURUSD.
OIL
Prețurile petrolului au crescut cu aproape 50% de la începutul anului, ducând cotațiile la cele mai ridicate niveluri din 2024. Riscurile legate de aprovizionare par acum și mai grave decât în faza inițială a războiului dintre Rusia și Ucraina din 2022.
Deși piața se află, din punct de vedere tehnic, într-o fază de supraofertă teoretică și unele transporturi pot fi redirecționate pe rute alternative în afara Strâmtorii Hormuz, piața globală a suferit în mod evident un șoc. Dacă perturbarea persistă încă câteva săptămâni, prețurile ar putea reveni la nivelurile extreme înregistrate în urmă cu doi ani.
De asemenea, este de remarcat faptul că nivelurile actuale ale prețurilor sunt dificil de acceptat din punct de vedere politic pentru consumatorii americani. Aceasta înseamnă că administrația Trump ar putea fi supusă presiunilor fie pentru a ajunge la o soluție militară rapidă, fie pentru a promova dezescaladarea și încetarea focului.
BITCOIN
Bitcoin a atins cel mai înalt nivel din ultima lună la începutul lui martie. Criptomonedele par să-și recâștige atractivitatea ca alternativă potențială în perioadele de incertitudine geopolitică, deși experiența din 2022 sugerează prudență atunci când sunt tratate ca un adevărat „refugiu sigur”.
Creșterile recente au fost susținute în mare măsură de impulsul generat de Clarity Act, o lege cheie pentru sectorul criptomonedelor. Dacă va fi adoptată, aceasta ar putea crește semnificativ interesul instituțional pentru activele digitale.
Trump a solicitat, de asemenea, sectorului bancar să ajungă la un acord cu industria activelor digitale și să înceteze să blocheze dezvoltarea sectorului.
EURUSD
Perechea EURUSD a scăzut la cele mai joase niveluri din noiembrie 2025 și rămâne vulnerabilă la o depreciere suplimentară dacă prețurile materiilor prime continuă să crească.
Euro este deosebit de sensibil la creșterea prețurilor la gazul natural lichefiat, în timp ce prețurile ridicate la petrol limitează marja de manevră a Băncii Centrale Europene în ceea ce privește reducerea ratelor dobânzilor.
Raportul NFP din SUA de vineri a adăugat și mai multă incertitudine. După un ianuarie foarte puternic, februarie a adus o scădere a ocupării forței de muncă cu aproape 100.000 de locuri de muncă, alături de o creștere atât a ratei șomajului, cât și a salariilor.
Prin urmare, viitoarele date privind inflația (CPI din februarie și PCE din ianuarie) vor fi cruciale. Orice semne că presiunile asupra prețurilor rămân persistente ar putea întârzia așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor în SUA, în ciuda semnelor emergente de slăbiciune pe piața muncii, care rămân dificil de interpretat în prezent din cauza volatilității ridicate a datelor recente.
📈US100 revine peste media EMA pe 100 de zile
Pariul pe dolar: Aurul profită de corecția monedei americane în timp ce petrolul se răcește
Sinteza piețelor: Acțiunile din sectorul energetic se retrag pe fondul speranțelor crescânde privind sfârșitul războiului cu Iranul 🌍 (10.03.2026)
Graficul zilei: JP225 crește în urma revizuirii neașteptate în sus a PIB-ului 🇯🇵 📈 Revine Japonia în joc❓
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."