Rezumatul zilei: Inflația de bază mai scăzută alimentează optimismul pe Wall Street 📈

Inflația CPI în SUA a ajuns la 2,9% de la an la an, în conformitate cu așteptările, în creștere de la 2,7% de la an la an. Pe o bază lunară, a fost o creștere lunară de 0,4%.

Inflația de bază a fost mai scăzută, la 3,2% de la an la an, comparativ cu așteptările și cu nivelul anterior de 3,3% de la an la an. Pe o bază lunară, aceasta a crescut cu 0,2% de la o lună la alta, de asemenea o creștere mai mică decât așteptările.

