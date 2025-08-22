Rezumatul zilei: Jackson Hole determină creșterea EURUSD și a aurului 📈Optimism pe Wall Street

Indicii americani au înregistrat o sesiune excelentă. Nasdaq 100 și S&P 500 au câștigat aproximativ 1,7%, în timp ce indicele Russell 2000, indicele companiilor cu capitalizare mică a crescut cu aproape 4%. Motorul a fost reprezentat de declarațiile relativ dovish ale președintelui Fed, Jerome Powell, la Jackson Hole, care au deschis ușa către posibile reduceri ale ratei dobânzii în SUA.

În contrast, Europa a închis sesiunea cu câștiguri foarte limitate în principalele indici de referință. Indicele DAX din Germania și FTSE din Marea Britanie abia au reușit să termine în teritoriu pozitiv.

Piețele includ în prețuri în prezent două reduceri complete ale ratei dobânzii în acest an, prima fiind așteptată în septembrie. Powell a semnalat că riscurile unei slăbiri a pieței muncii, pe fondul încetinirii PIB-ului și al scăderii consumului, depășesc acum riscurile unei creșteri a inflației.

Potrivit lui Powell, recentele creșteri ale unor indicatori ai inflației reflectă impactul tarifelor, dar acest efect va fi probabil de scurtă durată. Piețele de acțiuni au salutat tonul discursului său. Dolarul american s-a depreciat, în timp ce obligațiunile, criptomonedele și acțiunile au înregistrat o creștere.

Ethereum — adesea considerat un indicator al apetitului pentru risc — a crescut cu aproape 10% imediat după declarațiile lui Powell, depășind pragul de 4.600 USD, în timp ce Bitcoin a revenit de la aproximativ 112.000 USD la 115.000 USD. Randamentele titlurilor de stat americane pe 10 ani au scăzut cu 7 puncte de bază, la 4,26%, iar EUR/USD a urcat cu peste 1,15%.

Metalele prețioase au înregistrat, de asemenea, creșteri odată cu slăbirea dolarului. Argintul a crescut cu aproape 2,5%, în timp ce aurul a avansat cu peste 1%. Pe piețele energetice, contractele futures pe gaz natural au înregistrat o scădere de aproape 4% pe fondul îngrijorărilor legate de vremea mai rece din SUA, oferta ridicată și nivelurile ridicate ale stocurilor. Petrolul s-a tranzacționat la un nivel stabil.

Canada a anunțat că va ridica tarifele la multe produse americane în cadrul USMCA și va elimina tarifele de retorsiune la o gamă largă de produse americane, cu excepții care vor intra în vigoare la 1 septembrie. Tarifele „strategice”, cum ar fi cele la aluminiu și oțel, vor rămâne în vigoare, întrucât țara continuă negocierile privind forma finală a acordului comercial cu SUA.

Indicii chinezi au avansat și ei astăzi, indicele Shanghai Composite atingând cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani. Contractele futures CHN.cash au crescut cu aproape 2,5%. Raliul bursier din China a fost alimentat de slăbiciunea dolarului, de interesul reînnoit pentru piețele emergente, de reducerea riscurilor geopolitice și tarifare și, mai presus de toate, de influxul de capital în acțiuni din sectorul semiconductorilor și al inteligenței artificiale, precum Alibaba și SMIC.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."