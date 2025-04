Rezumatul zilei: Mai mult optimism determinat de progresele înregistrate în negocierile cu Japonia și UE 🔎📈

Indicii de pe bursa americană se redresează ușor la finalul sesiunii. Câștigurile sunt determinate de speranțele privind primele efecte ale discuțiilor bilaterale dintre parteneri și SUA.

La momentul publicării, contractele futures pe indicele S&P500 câștigă 0,80% la 5.340 puncte, US100 câștigă 0,32% la 18.400 puncte, iar US2000 avansează 0,95% la 1.888 puncte. Indicii din Europa încheie de asemenea sesiunea în creștere, înregistrând câștiguri de 1,00-2,00%.

Indicele dolarului USDIDX câștigă 0,30% la 99,3000 puncte. Între timp, monedele care au atras recent capital ca paradisuri sigure - JPY și CHF - își pierd din valoare. Acestea sunt cele mai slabe două monede astăzi, ceea ce poate indica un ușor sentiment de ușurare pe piață.

Trump și-a exprimat încrederea că se poate ajunge la un acord comercial cu UE și a menționat că discuțiile merg bine. Potrivit președintelui, primele rezultate ale negocierilor ar putea fi anunțate în curând.

La Casa Albă, premierul italian Giorgia Meloni și-a exprimat încrederea că se poate ajunge la un acord între SUA și UE și a sugerat organizarea unei reuniuni cu liderii UE în Italia pentru a da mai mult impuls discuțiilor.

Secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, a dezvăluit într-o postare pe X.com că negocierile cu Japonia se îndreaptă într-o direcție foarte satisfăcătoare. Dacă traiectoria actuală continuă, oficialii de la Casa Albă se așteaptă să anunțe în curând un acord comercial cu Japonia.

Banca Centrală Europeană reduce ratele dobânzilor cu 25 pb, în conformitate cu așteptările. Comunicatul BCE omite menționarea ratelor dobânzilor restrictive. Potrivit BCE, procesul de dezinflație se desfășoară conform planului.

În timpul conferinței de presă, președintele Lagarde a recunoscut că dezinflația progresează, însă economia se confruntă încă cu incertitudini semnificative și cu riscul de stagnare. Lagarde nu și-a ascuns nemulțumirea față de actuala politică comercială a lui Trump și a subliniat că o ofertă de tarife zero pentru zero este cea mai evidentă propunere din partea UE.

Piața se așteaptă acum ca BCE să relaxeze politica, cu o probabilitate ridicată de reducere a ratei deja în iunie.

Un judecător federal a decis că Google a menținut în mod ilegal o poziție de monopol pe piața publicității online, ceea ce reprezintă a doua lovitură juridică majoră pentru gigantul tehnologic în mai puțin de un an. Acțiunile Alphabet au scăzut cu până la 1,8% după anunțarea hotărârii și sunt în prezent în scădere cu 0,80%.

Netflix va publica astăzi, după închiderea ședinței, raportul său de câștiguri pentru Q1 2025. Acțiunile Netflix (NFLX.US) sunt în creștere cu 2,60%. Piața se așteaptă la venituri de 10,5 miliarde USD față de 9,37 miliarde USD în urmă cu un an și 10,42 miliarde USD în prognoza Netflix. Veniturile pe acțiune sunt așteptate la 5,68 USD față de 5,28 USD în urmă cu un an și 5,58 USD în previziunile Netflix.

Eli Lilly a anunțat rezultatele pentru pilula sa experimentală de pierdere în greutate denumită orforglipron, care a arătat o eficacitate comparabilă cu terapia injectabilă într-un studiu clinic recent. Acțiunile Eli Lilly (LLY.US) câștigă astăzi 16,50%.

Aurul și alte metale prețioase pierd după recentul val ascendent. O creștere a incertitudinii pieței a atras capitaluri record pe piața aurului, care a crescut la peste 3.355 USD pe uncie. Astăzi, aurul este în scădere cu 0,70%, la 3.318 USD.

Bitcoin a câștigat 1,20%, ajungând la 85.000 USD, iar Ethereum a înregistrat câștiguri puțin mai mari, ajungând acum la 1.610 USD. Spre deosebire de piața bursieră, criptomonedele nu au cunoscut o vânzare atât de profundă în ultimele săptămâni.

