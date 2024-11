Rezumatul zilei: Minutele ultimei ședințe Fed indică o reducere mai lentă a ratelor; Ethereum a scăzut cu aproape 5%

În America, indicii americani au înregistrat performanțe mixte. US100 și US500 sunt în teritoriu pozitiv, în creștere cu 0,31% la 20964,46 și, respectiv, 0,29% la 6029,5. Cu toate acestea, US30 este în scădere cu 0,12% la 44802, US2000 pierde 0,67% la 2.435,8, iar MEXComp din Mexic scade cu 0,91% la 49.924.

EURUSD este în creștere după publicarea minutelor Fed. Cea mai importantă concluzie este că ne apropiem de o perioadă în care amploarea și, mai important, frecvența reducerilor ratei dobânzii vor fi mai reduse.

Piețele europene sunt în general în scădere, indicele SPA35 din Spania conducând declinul, fiind în scădere cu 0,79% la 11.617, urmat de FRA40 din Franța, în scădere cu 0,69% la 7190,2. UE50 a scăzut cu 0,52%, la 4768,6, ITA40 din Italia a scăzut cu 0,51%, la 33.231, iar DE40 din Germania a scăzut cu 0,33%, la 19.363,8. Indicele britanic UK100 scade cu 0.32% la 8281.0, în timp ce SUI20 din Elveția și NED25 din Olanda scad cu 0.21% la 11.635 și respectiv 877.71.

OIL.WTI scade cu 0,8% până în zona 68,8 USD după un posibil acord de încetare a focului între Israel și Hezbollah. După cum a fost raportat de agenția de știri CBS, Biden este de așteptat să-l anunțe astăzi. În plus, secretarul de stat american Blinken a declarat chiar acum că eforturile de încetare a focului în Liban sunt aproape de „linia de sosire”.

Acțiunile Wells Fargo au crescut cu peste 1% astăzi, atingând noi maxime istorice, după ce Reuters a raportat că banca se află în etapele finale ale testelor de reglementare pentru a-și ridica limita de active de 1.950 de miliarde de dolari, după remedierea problemelor rezultate în urma unui scandal istoric privind utilizarea de conturi false. Limitele impuse ar putea fi ridicate încă din prima jumătate a anului 2025, potrivit surselor Reuters. Analiștii de la Guggenheim și-au revizuit perspectivele pentru Capri și au majorat recomandarea privind acțiunile companiei la un rating de „cumpărare”, de la un rating anterior de „neutru”.

Vânzările de locuințe din SUA pentru luna octombrie au fost sub așteptări: Real: 610,000, așteptat 725,000, anterior 738,000. Indicatorul Fed Richmond a fost, de asemenea, în scădere: actual: -14, așteptat -11, anterior - 14

Prețurile zincului sunt în creștere cu aproape 1,8% astăzi, ștergând toate pierderile din noiembrie și atingând cele mai ridicate niveluri de la jumătatea lunii octombrie. Investitorii răspund cu achiziții sporite după rapoartele privind cea mai mare creștere a comenzilor de retragere a stocurilor de metal de la London Metal Exchange (LME) în ultimii nouă ani.

Procesele-verbale ale ședinței FOMC din noiembrie, programate pentru publicare astăzi la 21:00 ora României, vor oferi un context cheie pentru recenta reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte procentuale la 4,75% și o schimbare semnificativă în comunicarea Fed.

În ceea ce privește metalele prețioase, platina înregistrează cel mai mare declin, fiind în scădere cu 1,57% la 923,3, în timp ce aurul scade cu 0,11% la 2621,99. Argintul și paladiul contracarează tendința, crescând cu 0,39% la 30,394 și respectiv cu 0,49% la 975,1.

În timpul sesiunii de astăzi, observăm o deteriorare semnificativă a sentimentului pe piața cripto. Bitcoin a scăzut astăzi cu aproape 8% de la un maxim de peste 99.000 la 92.000 USD; ieri, fondurile ETF au înregistrat ieșiri nete record în luni de 438 milioane de doalri. Cu toate acestea, sesiunea de astăzi se concentrează pe Ethereum, unde scăderile ajung deja la aproape 5%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."