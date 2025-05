Rezumatul zilei: NATGAS câștigă 10%, metalele prețioase își extind câștigurile 📈Indicii europeni avansează în timp ce Wall Street stagnează

Indicii europeni au închis astăzi în mare parte în teritoriul pozitiv (DAX: +0,4%, CAC 40: +0,75%, FTSE 100: +0,94%, IBEX 35: +1,6%, FTSE MIB: +0,9%). Cele mai mari câștiguri au fost înregistrate de acțiunile din sectorul utilităților, al serviciilor de comunicații și al sănătății. Indicele Euro Stoxx 600 a înregistrat a patra creștere zilnică consecutivă (+0,7%).

Sentimentul consumatorilor din Zona Euro a crescut peste așteptări în luna mai , ajungând la -15,2 (previziune: -16,0, anterior: -16,7).

Indicii americani au scăzut ușor în timpul sesiunii de marți, variind între -0,2% și -0,3%. Volatilitatea în rândul acțiunilor Big Tech este limitată astăzi, dar Sibanye-Stillwater a crescut cu 14% pe fondul creșterii prețurilor metalelor prețioase.

Pfizer a câștigat 2% după ce a obținut un acord de licență de 1,25 miliarde de dolari pentru o terapie chineză împotriva cancerului. Gigantul american de biotehnologie se va ocupa de producția internă a medicamentului și va distribui terapia la nivel mondial. Se preconizează că studiile clinice în faza finală vor avea loc la sfârșitul acestui an în China.

Datele canadiene au relevat o inflație anuală CPI peste așteptări în aprilie , la 1,7% (prognoză: 1,6%, anterior: 2,3%). De la o lună la alta, prețurile au scăzut cu 0,1% , comparativ cu o prognoză de -0,2% și o creștere de 0,3% în martie .

Dolarul american a continuat să se deprecieze față de majoritatea monedelor G10 (USDIDX: -0,25%). Excepția a fost dolarul australian (AUDUSD: -0,6%), care a înapoiat unele câștiguri recente după reducerea ratei de 25 bp din Australia și semnalele de relaxare monetară suplimentară .

Monedele de refugiu au extins câștigurile: Yenul japonez (USDJPY: -0,12%), francul elvețian (USDCHF: -0,43%), Euro a crescut cu 0,3% la 1,1273. Randamentele obligațiunilor de trezorerie SUA pe 10 ani au scăzut sub 4,5%, în prezent la 4,47% .

În ciuda absenței sprijinului meteorologic din SUA, contractele futures la gazele naturale din SUA au crescut cu aproape 10% , alimentate de întreruperile de aprovizionare din Norvegia, de slăbirea dolarului american și de diminuarea speranțelor pentru o încetare rapidă a focului între Ucraina și Rusia

Prețul aurului a crescut cu peste 1,6% , dar platina a condus piața metalelor , avansând cu peste 5% după ce a ieșit din consolidare.

Mișcarea a fost determinată de cererea puternică și de interesul crescut din partea sectorului de bijuterii din China .

Contractele futures pentru grâu de la Chicago au urcat cu peste 3% , pe măsură ce temerile privind scăderea ofertei globale au crescut ca răspuns la pagubele provocate de înghețul de primăvară în Rusia, la condițiile de secetă din China și la ratingurile mai scăzute ale USDA privind calitatea culturilor din SUA

Bitcoin a depășit 106.000 USD , în timp ce sentimentul mai larg al pieței cripto rămâne optimist . Dolarul american a scăzut ușor, iar perechea EURUSD a câștigat aproximativ 0,1% .

Membrii Fed, Hammack și Musalem au subliniat că riscul unui scenariu stagflaționist în SUA rămâne .au remarcat că prețurile de consum sunt susceptibile de a crește , în ciuda relaxării tarifelor între SUA și China. Observațiile lor sugerează că Fed rămâne prudentă în ceea ce privește potențialele reduceri ale ratelor în acest an .

Banca Populară a Chinei a menținut ratele dobânzilor neschimbate astăzi , în conformitate cu așteptările pieței. Indicii chinezi au depășit performanțele principalelor indicii de referință globali , cu CHN.cash și HK.cash câștigând între 1,2% și 1,4% .

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."