Rezumatul zilei: Noile evoluții comerciale zguduie piețele materiilor prime (08.07.2025)

Wall Street rămâne neliniștită de evoluțiile actuale din jurul politicii comerciale a SUA. Indicele Dow Jones a scăzut cu aproape 0,4%, în timp ce Nasdaq și S&P 500 au rămas la nivelurile de deschidere. Indicele Russell 2000 , care include companii cu capitalizare mică, a înregistrat o creștere de 0,8%.

Donald Trump a reiterat că 1 august este termenul limită pentru negocieri și că UE va primi o scrisoare privind acordul comercial în termen de două zile. Țările BRICS se confruntă cu o majorare de 10% a tarifelor, iar unele acorduri comerciale includ rate de până la 60-70% .

Cuprul se alătură oțelului și aluminiului pe lista tarifelor. Trump a anunțat un tarif de 50% pentru cuprul , un metal industrial cheie, într-o mișcare semnalată anterior de secretarul pentru comerț Howard Lutnick. Decizia este în linie cu strategia SUA de a reduce dependența de importurile de cupru. Contractele futures pentru cuprul COMEX au crescut cu 17% ca răspuns.

Dar nu este vorba doar de tarife. Trump a mai spus că SUA vor impune tarife de 200% asupra produselor farmaceutice și semiconductorilor , deși nu au fost furnizate rate specifice.

Piețele europene au închis în teritoriul pozitiv : DAX din Germania a câștigat 0,55%, CAC40 din Franța a crescut cu 0,56%, FTSE 100 din Marea Britanie a avansat 0,54%, FTSE MIB din Italia a urcat 0,67%, iar SMI din Elveția a crescut cu 0,13%. IBX35 din Spania a încheiat ziua fără schimbări semnificative.

Pe piața valutară , dolarul australian conduce, apreciindu-se cu aproximativ 0,6% față de dolarul american, după decizia surprinzătoare a RBA de a menține ratele dobânzilor neschimbate (față de consensul de -25 puncte de bază). USDIDX a crescut cu 0,1%, în principal în detrimentul yenului (USDJPY: +0,45%). EURUSD a revenit cu 0,1%, la 1,172 .

Petrolul Brent și WTI își opresc declinul , revenind cu 1,1% și, respectiv, 0,9%. Contractele futures pe gaz natural sunt, de asemenea, în creștere cu 1,7%.

Aurul este sub presiune , înregistrând astăzi o scădere semnificayivă de 0,9%.

În sectorul criptomonedelor , majoritatea proiectelor importante se tranzacționează în creștere. Bitcoin atinge 109.000 USD , în creștere cu 0,85%.

