Rezumatul zilei: Optimismul crește pe Wall Street, vânzarea dolarului american continuă

Indicii europeni au înregistrat astăzi creșteri, susținuți de optimismul pieței bursiere americane. Indicele DAX din Germania a înregistrat cea mai bună performanță, crescând cu peste 0,6%. FTSE 100 din Marea Britanie a înregistrat o creștere modestă de 0,2%, în timp ce IT40 din Italia și SMI din Elveția au rămas aproape de nivelurile de închidere de ieri. Indicele european mai larg a închis, de asemenea, la aproximativ aceleași niveluri ca în ziua precedentă.

Indicii americani avansează astăzi, apropiindu-se de niveluri record. S&P 500 crește cu 0,7%, Dow Jones câștigă 0,8%, Nasdaq crește cu aproape 0,9%, iar Russell 2000 conduce cu un câștig de peste 1%.

Meta Platforms a crescut cu peste 2% pe fondul zvonurilor privind o potențială achiziție a PlayAI, o tranzacție care ar putea ajuta compania să-și consolideze poziția în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

PIB-ul final al SUA pentru primul trimestru a fost de -0,5%, ratând prognoza de -0,2% și scăzând de la 2,4% în trimestrul anterior.

Cifra slabă a fost determinată în principal de o creștere a importurilor provocată de temerile privind creșterea bruscă a tarifelor în SUA, care a afectat dinamica PIB-ului. Alte componente - consumul, investițiile și cheltuielile federale - au înregistrat o creștere.

Balanța comercială a SUA pentru luna mai s-a situat la -96,59 miliarde de dolari , peste prognoza de -86,30 miliarde de dolari și în creștere față de -86,97 miliarde de dolari în aprilie.

Cererile de șomaj au fost ușor sub așteptări , deși numărul total rămâne ridicat. Cererile inițiale din această săptămână au totalizat 236.000, comparativ cu 244.000 cât se aștepta.

Comenzile de bunuri durabile au crescut în mai , în mare parte datorită comenzilor de aeronave. Cifra lunară s-a situat la 16,4% MoM, mult peste prognoza de 8,6% și în creștere față de scăderea de -6,6% din aprilie. Comenzile de bunuri durabile de bază (excluzând transporturile) au crescut cu 0,5% față de 0,1% cât se aștepta.

Donald Trump a sugerat posibilitatea accelerării anunțului numirii unui nou președinte al Fed. Deși acest lucru nu ar scurta mandatul actual al lui Powell, ar putea afecta așteptările pieței cu privire la evoluția viitoare a ratelor dobânzilor. Acest lucru a contribuit la deprecierea dolarului și a afectat și mai mult randamentele titlurilor de stat americane.

Randamentele obligațiunilor de stat americane pe 10 ani au scăzut astăzi la aproximativ 4,25% , atingând cel mai scăzut nivel de la începutul lunii mai. Drept urmare, EURUSD a urcat la niveluri nemaiîntâlnite din septembrie 2021.

Contractele futures pe gaz natural au scăzut brusc după ce datele au arătat că stocurile de gaz din SUA au depășit previziunile. De la începutul lunii mai, stocurile au rămas peste media pe cinci ani, iar diferența continuă să crească. Stocurile au crescut cu 96 miliarde de picioare cubice, comparativ cu 88 miliarde prevăzute și 95 miliarde în săptămâna precedentă. Prețurile gazelor au scăzut astăzi cu aproape 2%, după ce au înregistrat o scădere de până la 4,5% în cursul zilei.

Prețurile petrolului brut au crescut ușor , cu 0,7%, până la aproximativ 67 de dolari pe baril. Deși incertitudinea persistă în jurul programului nuclear al Iranului, prima de risc geopolitic pentru petrol a scăzut în mod clar pe termen scurt.

Contractele futures pe zahăr au scăzut la minimele ultimilor patru ani , sub presiunea previziunilor de ploi musonice abundente în principalele țări producătoare și exportatoare, și anume India și Thailanda.

Pe piața metalelor prețioase , aurul rămâne stabil, argintul înregistrează o ușoară creștere, depășind 36,60 USD/uncie, în timp ce creșteri mai substanțiale se înregistrează la contractele futures pe platină (+5%) și paladiu (+7%).

Vânzările de case în așteptare în SUA au crescut cu 1,8% MoM , depășind așteptările de 0,13% și înregistrând o revenire puternică de la -6,3% anterior. Indicele locuințelor a crescut la 72,6, de la 71,3 în citirea anterioară.

Sentimentul pe piața criptomonedelor rămâne moderat. Cu toate acestea, Bitcoin continuă să se tranzacționeze în jurul nivelului de 107.000 USD. Slăbirea dolarului de astăzi nu s-a tradus în câștiguri pentru cea mai importantă criptomonedă.

