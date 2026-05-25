Scăderea prețurilor petrolului: speranțe reînnoite privind deschiderea Strâmtorii Hormuz

Luni, 25 mai, piețele financiare au început cu o scădere bruscă a prețurilor petrolului, o deschidere puternică a contractelor futures de pe Wall Street și creșteri pe piața metalelor prețioase. Această situație se desfășoară într-o zi de sărbătoare pe piețele americane, cu ocazia Zilei Memorialului. Pe parcursul weekendului, au existat indicii că un acord între SUA și Iran este foarte aproape, deși Trump însuși a recunoscut că ar putea dura probabil încă câteva zile. Chiar dacă, în realitate, nimic nu s-a schimbat, piața trăiește din nou din speranță și reacționează clar la potențiala redeschidere a Strâmtorii Hormuz.

Petrolul Brent pierde aproape 5%, tranzacționându-se la niveluri apropiate de 95 de dolari pe baril, în timp ce petrolul WTI scade puțin mai mult, tranzacționându-se în jurul valorii de 91 de dolari pe baril. Pe de altă parte, prețurile aurului au crescut cu 1% până la 4.550 de dolari, iar argintul câștigă până la 2,5%, tranzacționându-se peste pragul de 77 de dolari pe uncie. Contractele futures pe S&P 500 ating maxime istorice consecutive, apropiindu-se de 7.559 de puncte, câștigând aproape 1% înainte de deschiderea pieței europene

Petrolul brut înregistrează o scădere de aproximativ 5% la începutul ultimei săptămâni din mai, atingând cele mai scăzute niveluri din ultima lună. Cu toate acestea, chiar și în condiții de optimism semnificativ, se pare că pragul minim pe termen scurt s-ar putea situa în jurul valorii de 85 de dolari pe baril, iar în cazul unei reveniri masive a ofertei, undeva între 75 și 80 de dolari pe baril.Sursă: xStation5

Analiza acordului: Ce se află cu adevărat pe masa negocierilor?

Schița tehnică a potențialului acord care a ajuns în presă nu înseamnă o pace durabilă, ci mai degrabă o înghețare temporară a crizei. Proiectul aflat în discuție prevede o prelungire de 60 de zile a actualului și fragilului armistițiu. În această perioadă, Strâmtoarea Hormuz ar fi redeschisă condiționat pentru traficul comercial de petroliere, iar Iranul ar primi permisiunea temporară de a-și vinde propriul petrol brut.

În schimbul acestei măsuri, Teheranul a acceptat „în principiu” să-și elimine stocurile de uraniu puternic îmbogățit. Totuși, diavolul se ascunde în detalii: calendarul precis al acestui proces și moratoriul final asupra îmbogățirii ulterioare urmează să fie amânate și negociate abia într-un viitor nespecificat. Proiectul de acord include, de asemenea, reducerea conflictului paralel dintre Israel și Hezbollah în Liban, care a izbucnit în urmă cu aproximativ trei luni în urma unui atac combinat al forțelor americane și israeliene asupra Teheranului.

În ciuda faptului că secretarul de stat american Marco Rubio a declarat public că este „foarte încrezător” că se poate ajunge la un compromis bun, tensiunile politice interne de ambele părți ar putea face ca negocierile să eșueze în orice moment:

Disputa privind miliardele înghețate: Iranul cere cu fermitate deblocarea imediată a activelor sale financiare. Între timp, reprezentanții administrației lui Donald Trump au informat clar reporterii că actualul cadru al acordului nu prevede în niciun caz eliberarea acestor fonduri. Agenția de știri iraniană Tasnim avertizează deja că, din această cauză, întregul proiect de acord ar putea fi aruncat rapid la coșul de gunoi.

Lipsa restricțiilor cheie: Cadrul în curs de elaborare nu impune o interdicție directă asupra dezvoltării de către Iran a arsenalului său de rachete sau o interdicție permanentă asupra îmbogățirii uraniului — cele două obiective principale inițiale ale lui Trump. Acest lucru provoacă furie în rândul șoimilor americani. Președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, Roger Wicker, a calificat deschis noul armistițiu drept un „dezastru” care irosește toate realizările militare anterioare ale Operațiunii Epic Fury. În același timp, merită menționat faptul că Trump subliniază la fiecare ocazie că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară.

Presiunea din partea Israelului: Prim-ministrul Benjamin Netanyahu, într-o conversație personală cu Trump, i-a reamintit că orice acord final trebuie să elimine necondiționat și complet amenințarea nucleară iraniană.

Realitatea logistică: De ce revenirea petrolului va dura luni de zile

Chiar presupunând un scenariu ultra-optimist în care documentele sunt semnate în următoarele câteva zile, reconstrucția fizică a lanțurilor de aprovizionare întrerupte este o chestiune de multe luni, dacă nu chiar de ani. Piețele futures reacționează instantaneu, dar infrastructura fizică funcționează după reguli complet diferite.

Conflictul armat a blocat fluxul a aproximativ 14 milioane de barili de petrol pe zi. Strâmtoarea Hormuz gestiona aproape 20% din aprovizionarea globală cu petrol și combustibil, precum și 20% din transportul de gaz natural lichefiat (GNL). Deși Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au maximizat capacitatea conductelor care ocolesc strâmtoarea, aceste rute alternative nu au reușit să compenseze deficitul masiv de aprovizionare. Până în prezent, războiul a perturbat fluxul a peste un miliard de barili de petrol.

Cea mai elocventă prognoză vine de la directorul general al companiei petroliere de stat din Emiratele Arabe Unite, Adnoc. Conform estimărilor sale, chiar dacă ostilitățile s-ar încheia imediat, restabilirea volumelor la doar 80% din nivelurile de dinainte de război va dura cel puțin 4 luni. Capacitatea de tranzit completă de dinainte de război va reveni cel mai devreme în prima sau a doua jumătate a anului 2027. Cu toate acestea, merită să ne amintim că, în anii 1990, revenirea producției OPEC a fost rapidă, iar scăderea prețurilor a fost și mai rapidă

Producția de petrol a OPEC a scăzut la niveluri nemaiîntâlnite din 1990. Pe atunci, redresarea producției a fost foarte rapidă și a marcat începutul unei creșteri constante a extracției de petrol a cartelului până la sfârșitul deceniului.Sursă: Bloomberg Finance LP

Previziuni privind prețurile: Va spune Brent adio definitiv pragului de 100 de dolari?

Fuga actuală a capitalului de la contractele pe petrolul brut s-ar putea dovedi prematură. Dacă în zilele următoare nu vor apărea dovezi concrete care să arate că optimismul SUA era bine întemeiat, prețul țițeiului Brent va urca cu ușurință din nou peste pragul de 100 de dolari pe baril.

Principala problemă structurală a piețelor rămâne epuizarea drastică a rezervelor globale. Țările consumatoare, salvându-și economiile de paralizie, au epuizat stocurile într-un ritm record. Numai în martie și aprilie, aceste stocuri s-au redus cu încă câteva sute de milioane de barili. Lumea se confruntă acum cu necesitatea de a umple din nou aceste rezervoare goale.

Cu condiția ca traficul maritim să se reia efectiv în iunie, Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA) prognozează un preț mediu al țițeiului Brent de 89 de dolari pe baril până la sfârșitul acestui an și de 79 de dolari în 2027. Cu toate acestea, economiști independenți, precum Hamad Hussain de la Capital Economics, temperează așteptările, subliniind că o îmbunătățire reală a echilibrului dintre cerere și ofertă nu va avea loc decât mai târziu în 2027, menținând prețurile materiilor prime la un nivel ridicat pentru o mare parte din următoarele aproximativ douăsprezece luni

Prețurile petrolului brut încep să evolueze în direcția stabilită de situațiile din 1990 și 2022. Cu toate acestea, așa cum arată istoria, evoluția viitoare a prețului petrolului ar putea rămâne instabilă încă multe luni de acum înainte.Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Pentru consumatorul final, rămâne un alt factor cheie: prețurile la benzinării ar putea scădea mult mai lent decât cotațiile petrolului de pe bursă. Până când țițeiul mai ieftin nu va ajunge la rafinării și costurile de transport nu vor scădea, prețurile la pompă vor rămâne ridicate. De asemenea, merită menționat faptul că țările producătoare vor avea nevoie de prețuri ridicate în raport cu realitățile pieței pentru a-și reconstrui infrastructura și canalele de tranzit

Curba actuală a cotațiilor contractelor futures coincide aproape în totalitate cu cea de acum o lună. Pe de altă parte, în urmă cu o săptămână, aceasta era de la câțiva dolari chiar până la o duzină de dolari mai ridicată. Normalizarea spread-urilor calendaristice este deja destul de semnificativă, iar piața pare să se afle într-o fază de echilibrare pentru aprilie 2027, când se preconizează că petrolul se va tranzacționa la 80 de dolari pe baril.Sursă: Bloomberg Finance LP