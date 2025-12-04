Rezumatul zilei: Piața este prudentă, așteptând datele privind inflația și decizia FED

Piețele se abține de la mișcări semnificative. Bursa americană limitează amplitudinea mișcărilor de prețuri înaintea publicării datelor privind inflația și a reuniunii FOMC de săptămâna viitoare. Contractele US100, US30 și US500 limitează mișcările la 0,1%. Creșteri semnificative se observă în contractul indicelui Russell 2000, care a crescut cu peste 1% la sfârșitul sesiunii.

Departamentul Muncii din SUA și Challenger au publicat date privind ocuparea forței de muncă din SUA. Cererile de șomaj au scăzut mai mult decât se aștepta, la 191.000. Raportul Challenger, pe de altă parte, a arătat un nivel de pierdere a locurilor de muncă de 71.300, conform așteptărilor.

Investitorii au primit astăzi și date privind comenzile de bunuri durabile. În septembrie, s-a înregistrat o creștere de 0,5%, în conformitate cu așteptările.

Meta a anunțat reduceri ale cheltuielilor pentru inițiativa Meta-Verse, susținând evaluările companiei, care cresc cu aproximativ 4%.

Sesiunea din Europa s-a dovedit a fi puțin mai bună. Liderii creșterii în sesiunea de joi sunt Spania și Polonia. Contractele W20 și SPA35 cresc cu aproximativ 0,8% și 0,7%. Acestea sunt urmate de DE40 german, cu o creștere de 0,5%. Creșteri mai mici, de aproximativ 0,2%, se înregistrează în cazul indicilor francezi și elvețieni.

Tot astăzi au fost publicate datele finale privind vânzările din Zona Euro. Acestea au crescut cu 1,5%, depășind așteptările pieței.

Pe piața valutară, dolarul se apreciază. Datele solide privind piața muncii îndepărtează ușor perspectiva unei reduceri la următoarea reuniune, ceea ce se reflectă în preț. EURUSD este în scădere cu 0,1%. Francul elvețian înregistrează, de asemenea, scăderi. Forintul maghiar este liderul scăderilor, pierzând până la 0,7% față de dolar și euro.

Piața mărfurilor înregistrează o volatilitate redusă. Petrolul este liderul creșterilor. Atât petrolul Brent, cât și WTI înregistrează creșteri de aproximativ 1%. Cafeaua devine, de asemenea, mai scumpă, cu 1%. În segmentul metalelor prețioase, argintul înregistrează scăderi, pierzând până la 2%.

Sentimentul moderat, dar negativ, domină piața criptomonedelor, cu vânzări masive de tokenuri. Bitcoin a scăzut cu peste 1,5%, dar se menține la nivelul de 91.000 USD. O situație similară se înregistrează și în cazul Ethereum, cu scăderi de aproximativ 1,5% până la nivelul de 3.130 USD.

