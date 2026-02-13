Rezumatul zilei: Piața recuperează pierderile și așteaptă reducerea ratelor dobânzilor

Wall Street încheie săptămâna în creștere. Principalii indici americani au înregistrat astăzi o creștere de aproximativ 0,5%. Excepția este indicele Russell 2000, ale cărui contracte futures au înregistrat o creștere de aproape 2% pe fondul datelor macroeconomice care alimentează speranțele privind reducerea ratelor dobânzilor. Companiile din acest indice vor beneficia cel mai mult. În ciuda sesiunii optimiste de vineri, indicii se încheie cu mult sub nivelurile de deschidere de luni.

BLS din SUA a publicat datele privind inflația din ianuarie, care au fost sub așteptări. Creșterea anuală a prețurilor a fost de 2,4%, față de așteptările de 2,5%. Pe bază lunară, prețurile au crescut cu 0,2% față de 0,3% cât se aștepta. Inflația de bază a atins ținta, situându-se la 2,5% de la an la an și 0,3% de la lună la lună.

Sezonul de raportare a rezultatelor financiare din sectorul tehnologic este încă în desfășurare. Arista Networks și Applied Materials au surprins în sens pozitiv, înregistrând creșteri de (peste) 5% și, respectiv, 8%.

O sesiune mixtă în Europa. Creșteri moderate, limitate la 0,5%, au fost înregistrate de DAX, SMI din Elveția și FTSE 100. Printre cele mai mari scăderi se numără FTSE MIB din Italia, WIG20 din Polonia și IBEX 35 din Spania, unde pierderile depășesc 1,5%. CAC 40 se menține mai bine, cu pierderi limitate la 0,4%.

Eurostat a publicat date preliminare privind creșterea economică în Uniunea Europeană, care s-au situat în linie cu așteptările. PIB-ul UE a crescut cu 1,3% față de anul precedent, în timp ce creșterea trimestrială a fost de 0,3%. Datele privind comerțul și ocuparea forței de muncă au depășit așteptările. Ocuparea forței de muncă în bloc a crescut cu 0,7%, iar excedentul comercial s-a extins la 12,6 miliarde EUR.

Compania germană de construcții și industrie Ingersoll a depășit semnificativ așteptările investitorilor. Valoarea companiei a crescut cu peste 6%.

Metalele prețioase recuperează o parte din pierderile recente. Argintul a crescut cu 3,5%, iar aurul cu peste 2%.

Pe piața valutară, lira sterlină și dolarul neozeelandez se apreciază cu aproximativ 0,2-0,3% în medie. Se observă o depreciere limitată a monedelor din Europa Centrală și de Est.

Rezultatele foarte bune ale Coinbase stimulează piața criptomonedelor. Compania a depășit cu mult așteptările și a evidențiat rezerve mari de numerar, ceea ce a dus la o creștere a valorii sale cu peste 15%. Bitcoin a crescut cu 4,5%, menținându-se în jurul valorii de 69.000 USD, în timp ce Ethereum a câștigat peste 6% și a revenit peste pragul de 2.000 USD.

