Rezumatul zilei: Piețele reduc ritmul înaintea deciziei Fed, argintul avansează peste pragul de 60 USD (09.12.2025)

Volatilitatea pe Wall Street rămâne limitată, investitorii ținându-și așteptînd decizia FOMC de mâine privind ratele dobânzilor din SUA. Dow Jones este din nou cel mai slab dintre indicii majori (US30: -0,2%), în timp ce S&P 500 (US500) și Nasdaq (US100) se tranzacționează aproximativ plat. Russell 2000 (US2000: +0,5%) înregistrează o sesiune în teritoriu pozitiv.

Kevin Hassett, principalul candidat la succesiunea lui Jerome Powell, l-ar plasa pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, în fruntea listei pentru funcția de președinte, „deși Bessent nu dorește acest rol”.

Locurile de muncă disponibile conform raportului JOLTS au crescut în mod neașteptat în octombrie, atingând un nivel maxim în ultimele cinci luni (7,65 milioane; prognoza 7,12 milioane; anterior 7,23 milioane). Cu toate acestea, angajările au încetinit, concedierile au crescut, iar demisiile s-au redus la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani, creând imaginea unei piețe a muncii înghețate.

Sentimentul în Europa a fost mixt astăzi. Indicele CAC40 din Franța a condus scăderile (FRA40: -1%), cu o presiune mai mică asupra FTSE 100 din Marea Britanie (UK100: -0,2%). Creșteri au fost înregistrate în Italia (ITA40: +0,1%), Spania (SPA35: +0,1%), Germania (DE40: +0,5%) și Polonia (W20: +2,1%).

RBA a menținut rata dobânzii în Australia la 3,60%, conform așteptărilor. Guvernatorul băncii centrale a indicat o posibilă revenire la majorarea ratei dobânzii, ceea ce a susținut și mai mult AUD.

Yenul japonez rămâne cea mai slabă monedă din G10, înregistrând pierderi suplimentare după o contracție a PIB-ului mai mare decât se aștepta în Q3 (-0,6% față de -0,4% prognozat). Indicele dolarului adaugă încă 0,2% înainte de decizia FOMC, tranzacționându-se la cel mai ridicat nivel din ultima săptămână. EURUSD a scăzut cu 0,14% până la 1,162.

Argintul conduce astăzi clasamentul metalelor prețioase, câștigând aproximativ 3,9% și stabilind un nou record peste 60 USD. Aurul beneficiază, de asemenea, de așteptările moderate privind politica Fed în 2026 (+0,4% până la 4.205 USD).

În ceea ce privește materiile prime energetice, scăderile continuă: țițeiul Brent și WTI au scăzut cu aproximativ 1%, în timp ce NATGAS a scăzut cu încă 4,8%.

