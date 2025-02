Rezumatul zilei: Piețele scad după ce au asimilat rezultatele din sectorul de retail

S&P 500 a scăzut cu 0,7%, retrăgându-se de la maximul său record, în timp ce acțiunile din retail și tehnologie au condus declinul. Indicele atinsese cu o zi înainte al treilea record de închidere din 2025. Dow Jones Industrial Average a înregistrat cel mai mare declin dintre indicii principali, scăzând cu 1,4% sau aproximativ 600 de puncte. Nasdaq Composite și Nasdaq 100 au scăzut ambele cu 0,8%, afectate de slăbiciunea sectorului tehnologic. Russell 2000 s-a depreciat cu 1,2%, indicând o slăbiciune mai amplă a pieței care se extinde la companiile mai mici. Acțiunile Walmart au scăzut cu 6,6% după ce gigantul din sectorul de retail a emis o estimare de profit mai mică decât cea preconizată pentru anul fiscal 2026, proiectând un EPS ajustat de 2,50-2,60 dolari față de estimările analiștilor de 2,77 dolari. Compania a înregistrat totuși rezultate solide în Q4, cu vânzări comparabile în SUA în creștere cu 4,6% și o creștere a comerțului electronic de 20%. Palantir Technologies a pierdut 7,5% ca urmare a anunțului secretarului apărării Hegseth privind reducerea cu 8% a cheltuielilor militare preconizate pe o perioadă de cinci ani.

Acțiunile Carvana au scăzut cu 11%, în ciuda faptului că rezultatele sale au depășit estimările generale, investitorii concentrându-se pe presiunea exercitată asupra marjelor profitului brut și pe scăderea volumului vânzărilor cu ridicata. Shake Shack a câștigat 14% după ce a raportat o creștere de 3,7% a vânzărilor comparabile în ianuarie, în ciuda provocărilor meteorologice, ridicându-și estimările EBITDA ajustate pentru 2025 la 205-215 milioane de dolari. Cererile inițiale de ajutor de șomaj au crescut la 219.000, ușor peste previziunile de 215.000, în timp ce cererile de continuare au ajuns la 1,869 milioane.

Președintele Fed Chicago, Goolsbee, a sugerat că datele viitoare privind inflația PCE ar putea să nu fie la fel de îngrijorătoare ca cifrele CPI publicate recent, exprimându-și în același timp îngrijorarea cu privire la impactul potențial al tarifelor. Președintele Fed Atlanta, Bostic, a preconizat două reduceri ale ratei dobânzii în 2025, dar a subliniat necesitatea vigilenței pe fondul incertitudinii politice. Participanții la piață continuă să ajusteze așteptările de reducere a ratei, deoarece oficialii Fed mențin o poziție prudentă cu privire la progresul inflației.

Ratele ipotecare au scăzut ușor la 6,85% de la 6,87%, deși cererile de ipotecă au scăzut la cel mai redus nivel din acest an, cererile de cumpărare scăzând cu 6%, iar cele de refinanțare cu 7%. Petrolul WTI a crescut peste 73 de dolari pe baril, susținut de potențialele constrângeri de aprovizionare cauzate de reducerea fluxurilor conductelor din Kazahstan și de considerațiile OPEC+. EIA a raportat că stocurile de țiței au crescut cu 4,63 milioane de barili, depășind previziunile de 3,2 milioane de barili.

NATGAS pierde mai mult de 5% astăzi. Prețurile au rămas pe o traiectorie descendentă de la începutul sesiunii și nici măcar raportul EIA care indică o scădere a stocurilor mai mare decât se aștepta nu a ajutat contractul. Variația săptămânală a stocurilor a fost de -196 miliarde de picioare cubice (față de -193 miliarde de picioare cubice prognozate).

Prețul aurului a atins noi maxime istorice, deoarece investitorii au căutat active de refugiu pe fondul tensiunilor geopolitice. Indicele dolarului american a slăbit cu 0,6% față de un coș de valute majore. Yenul japonez este cea mai puternică monedă astăzi, cu un câștig de 1,2% față de dolarul american. Perspectivele privind cheltuielile de consum rămân nesigure ca urmare a orientărilor prudente ale Walmart, ceea ce ar putea semnala provocări mai ample în sectorul comerțului cu amănuntul.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."