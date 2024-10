Rezumatul zilei: Piețele sunt prudente înainte de rezultatele din sectorul tehnologic, petrolul revine din cauza riscurilor geopolitice

Indicii americani se contractă la începutul săptămânii din cauza anticipării rezultatelor financiare ale marilor companii pentru Q3 2024. S&P 500 se tranzacționează cu 0,3% mai jos, Nasdaq rămâne plat, DJIA pierde 0,7%, iar Russell 2000 cu capitalizare mică scade cu 1,4%

Piețele europene au intrat și ele săptămâna pe roșu. Indicele francez CAC40 pierde 0,87%, DAX se tranzacționează cu 0,75% mai jos, indicele italian FTSE MIB scade cu 0,64%, iar FTSE 100 din Marea Britanie se contractă cu 0,37%.

SAP, lider european în domeniul IT pentru soluții cloud și servicii de afaceri, își va publica rezultatele pentru Q3 2024 la 23:00 ora României. Așteptările sunt mari, deoarece compania și-a crescut consecutiv veniturile lună de lună, ceea ce a dus la creșterea acțiunilor sale cu 54% YTD.

Petrolul câștigă 1,5% după o săptămână de pierderi consecutive. Recenta tentativă de asasinare a prim-ministrului Israelului crește riscul unei noi escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu, Israelul efectuând în prezent lovituri aeriene în Liban și Gaza.

Acțiunile Boeing recuperează aproximativ 3%, deoarece s-a ajuns la un acord provizoriu cu greviștii. Oferta include o creștere salarială de 35% și un bonus de ratificare de 7.000 de dolari.

Inflația PPI mai mică decât așteptările în Germania reduce șansele unei decizii hawkish de către BCE, ceea ce afectează slăbiciunea de scurtă durată a euro după publicarea datelor. Germania (YoY): -1.4% (estimat -1,1%; anterior -0,8%)

Indicele economic principal (LEI) al Conference Board pentru SUA a scăzut cu 0,5% în septembrie 2024 la 99,7 față de -0,3% așteptat, după o scădere de 0,3% în august.

Spirit Airlines Inc. a anunțat o prelungire a acordului de procesare a cardurilor de credit cu U.S. Bank National Association.

Piața Trezoreriei SUA rămâne un punct central pentru investitori, deoarece randamentele continuă să crească, indicele de referință pe 10 ani urcând luni peste 4,11%. Această mișcare ascendentă are loc în timp ce participanții la piață așteaptă informații de la o serie de discursuri ale factorilor de decizie ai Rezervei Federale programate pe parcursul zilei.

USD este cea mai puternică monedă astăzi, apreciindu-se față de EUR cu 0,4% și cu 0,1% față de CHF. CHF este, de asemenea, o monedă puternică, pierzând doar în fața USD.

Piața criptomonedelor este în declin astăzi. Ethereum este în scădere cu 1,4%, Dogecoin pierde 0,4%, iar Bitcoin scade cu 2,1%, la aproximativ 67.300 USD.

Metalele prețioase sunt în mare parte în creștere astăzi: aurul stabilește un nou ATH la 2.725 și câștigă 0,1%, argintul este în creștere cu 0,7%, în timp ce platina este cu 0,8% în scădere.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."