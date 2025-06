Rezumatul zilei: Progresul negocierilor dintre SUA și China, printre principalii factori determinanți ai pieței 📌💰

Indicii americani încheie ziua în ușoară creștere, situându-se aproape de maximele istorice. US500 și US100 câștigă 0,25%, ajungând la 6.055 și, respectiv, 20.007 puncte. US2000 crește cu 0,40%, până la 2.168 puncte.

Creșterea de astăzi a fost determinată de două știri publicate înainte de deschiderea sesiunii de tranzacționare. Primul catalizator a fost anunțul lui Donald Trump privind ajungerea la un acord între SUA și China după două zile de negocieri la Londra. Al doilea a fost publicarea datelor privind inflația CPI din SUA pentru luna mai.

Ca urmare, apetitul pentru risc a crescut pe piețe, stimulând cererea pentru active precum acțiuni și criptomonede. În același timp, s-a înregistrat o vânzare masivă a dolarului american.

Trump a indicat că rata efectivă a tarifelor aplicate Chinei va fi de 55%, deși nu a specificat modul în care a fost calculată această cifră, având în vedere tariful general de 10% și tariful de 20% aplicat fentanilului. Ca parte a acordului, se spune că China a acceptat să acorde acces deplin companiilor americane la piața sa de metale rare.

Dolarul american (USD) este una dintre cele mai slabe monede G10 în prezent. Indicele USD (USDIDX) a scăzut cu 0,50%, până la 98,500 puncte. EUR/USD a crescut cu 0,62%, până la 1,1490.

Raportul CPI din mai a fost din nou mai slab decât se aștepta, indicând o presiune redusă asupra prețurilor din cauza noilor restricții comerciale, care au intrat în vigoare în totalitate în luna mai.

După publicarea datelor, piața preconizează acum două reduceri complete ale ratei dobânzii pentru 2025, prima fiind încă așteptată în septembrie.

Scott Bessent a declarat că se așteaptă la o creștere a plafonului datoriei. El a subliniat că piața obligațiunilor a înregistrat performanțe bune în timpul turbulențelor din aprilie și că titlurile de stat americane rămân cele mai sigure instrumente de datorie din lume. Bessent și-a exprimat încrederea că proiectul de lege privind reducerea impozitelor va fi adoptat.

Guvernul prim-ministrului polonez Donald Tusk a primit un vot de încredere în Parlament, așa cum se aștepta piața. Zlotul polonez s-a apreciat atât față de dolar, cât și față de euro. Indicele WIG20 și-a recuperat pierderile după vot.

Stocurile de țiței au scăzut în mod neașteptat cu 3,6 milioane de barili, față de așteptările de o creștere de 0,1 milioane de barili. În același timp, stocurile de benzină și distilate au crescut cu peste 1 milion de barili.

Prețurile petrolului au crescut semnificativ astăzi, în ciuda știrilor contradictorii privind un potențial acord nuclear. Potrivit Iranului, un acord este aproape, dar Donald Trump rămâne sceptic. Petrolul WTI a crescut cu 3,3% și se apropie de pragul de 67 de dolari pe baril.

Pe piața criptomonedelor, sentimentul rămâne extrem de pozitiv. Bitcoin a scăzut astăzi cu 0,56%, până la 109.600 de dolari. Cu toate acestea, evoluția mai importantă este că prețul se consolidează în apropierea maximelor istorice.

Dominanța Bitcoin asupra pieței globale a criptomonedelor a scăzut la 63,80%, capitalul orientându-se ușor către Ethereum și alte proiecte. Ethereum a crescut cu 1,55%, ajungând la 2.880 USD. Capitalizarea de piață combinată a altor monede alternative se situează la 890 miliarde USD, în creștere cu 0,05% astăzi.

