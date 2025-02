Rezumatul zilei: Scădere a acțiunilor din sectorul tehnologic, a aurului și a petrolului

Sesiunea europeană a fost în mare parte pozitivă, în ciuda unei deschideri pesimiste pe Wall Street. Indicele britanic FTSE a închis sesiunea în ușoară creștere, DAX din Germania a rămas neutru, iar indicele CAC40 din Franța a scăzut cu aproape 0,5%

Sentimentul pe piața bursieră americană este negativ, US500 rămânând sub pragul de 6.000 de puncte. Cu toate acestea, contractele futures încearcă să revină în cursul serii, indicele de volatilitate VIX scăzând cu mai mult de 5% de la maximele zilnice. Indicele US100 este cel mai slab performer, pierzând 1,4%.

Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani sunt în scădere cu aproape 9 puncte de bază, iar dolarul american pierde; USDIDX este în scădere cu aproape 0,4%, iar EURUSD este în creștere cu 0,4%.

După cum a raportat Financial Times, Kievul a convenit cu Washingtonul asupra termenilor detaliați ai unui acord privind produsele de bază care, speră oficialii ucraineni, va îmbunătăți relațiile cu administrația Trump și va deschide calea pentru implicarea pe termen lung a SUA în securitatea națională a Ucrainei.

Încrederea consumatorilor din SUA conform Conference Board pentru luna februarie: actual 98,3 față de previziunile 102,5 și 104,1 anterior. Așteptările privind inflația anuală au crescut de la 5,2% la 6% în februarie, probabil din cauza impactului preconizat al tarifelor vamale asupra economiei SUA și a prețurilor mai mari pentru bunurile de bază. Scăderea lunară a sentimentului conform CB în februarie a fost cea mai mare din noiembrie 2021.

Dolarul canadian și dolarul neozeelandez au în prezent cele mai slabe evoluții pe piața valutară largă. Pe de altă parte, francul elvețian și yenul japonez au performanțe mai bune.

Aurul este în scădere cu peste 1,5% astăzi, în mare parte din cauza preluării profiturilor după câștigurile puternice înregistrate în ultimele săptămâni. În același timp, obligațiunile americane câștigă valoare, arătând că piața nu mai este îngrijorată de presiunile prea mari pentru menținerea politicii hawkish a Fed. Așteptările mai ridicate privind inflația au fost contrabalansate de o scădere a sentimentului consumatorilor și de incertitudinea privind starea economiei SUA.

Țițeiul WTI are, de asemenea, o evoluție foarte slabă, înregistrând în prezent o scădere de aproape 2,9%. Unul dintre principalii factori care determină vânzarea este îngrijorarea cu privire la creșterea producției globale de petrol, în timp ce incertitudinea cu privire la starea economiei globale a SUA este în creștere. De asemenea, Irakul a anunțat sâmbătă că țara se pregătește să pună capăt perioadei de sancțiuni asupra exporturilor de petrol, ceea ce ar putea crește producția globală cu 185.000 de barili pe zi.

Bitcoin pierde încă 5,75% până la 87.000 USD, extinzând scăderile de la sfârșitul zilei de ieri. Scăderile au loc fără un catalizator clar și sunt probabil rezultatul mai multor factori, inclusiv depășirea nivelului important de suport „on-chain”, adică achiziția medie de BTC de către adresele pe termen scurt, care este de aproximativ 92.500 USD

