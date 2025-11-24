US100 conduce creșterile pe fondul optimismului generat de sectorul tehnologic pe Wall Street.

Aspecte esențiale

Yenul își extinde pierderile pe fondul unei tranzacționări valutare în general calme.

Euforia din sectorul tehnologic a șters toate pierderile înregistrate joi pe Wall Street. Nasdaq conduce creșterile ( US100: +2,5% ), urmat de Russell 2000 ( US2000: +1,7% ), impulsionat de speranțele reînnoite pentru o reducere a ratei dobânzii în SUA în decembrie. S&P 500 (US500: +1,6%) și DJIA (US30: +0,65%) se tranzacționează, de asemenea, la un nivel mai ridicat.

Acțiunile Alphabet au depășit pragul de 300 USD (GOOGL.US: +6%), susținute de lansarea celui mai recent model de limbaj AI, Gemini 3, și de un nou contract NATO pentru servicii cloud. Christopher Waller, membru al Fed, a susținut reducerea ratei dobânzii în decembrie, invocând piața muncii încă slabă din SUA și așteptările moderate privind inflația, menționând în același timp diviziunile din cadrul Fed.

Contractele futures pe indici europeni se tranzacționează în mare parte la un nivel mai scăzut. CAC40 conduce pierderile (FRA40: -0,6%) pe fondul scăderii acțiunilor din sectorul apărării, în urma propunerilor de plan de pace pentru Ucraina. UK100 (-0,35%), SUI20 (-0,3%) și ITA40 (-0,2%) înregistrează, de asemenea, scăderi. Doar DE40 (+0,1%) și SPA35 (+0,3%) înregistrează creșteri modeste.

Acțiunile Novo Nordisk coboară la cel mai redus nivel din ultimii patru ani (NOVOB.DK: -5,3%) , după ce studiile clinice pentru semaglutidă în tratamentul Alzheimerului nu au reușit să încetinească declinul cognitiv, în ciuda îmbunătățirilor biomarkerilor. Investitorii consideră acest lucru ca fiind un alt pas înapoi, pe fondul vânzărilor anterioare și al concurenței crescânde în domeniul medicamentelor pentru obezitate și diabet. Rezultatele preliminare vor fi comunicate în decembrie, iar datele complete în 2026.

Indicele german Ifo privind climatul de afaceri a scăzut în mod neașteptat de la 88,4 la 88,1 (consensul Bloomberg: 88,5).

Piețele valutare înregistrează un început relativ calm, indicele dolarului fiind stabil, moderând slăbiciunea față de majoritatea monedelor pe fondul discursului “dovisdh” al Fed, echilibrat de câștiguri față de MXN și slăbiciunea generală a JPY. EURUSD crește cu 0,1% la 1,152.

Metalele prețioase se tranzacționează mai sus, parțial datorită achizițiilor ETF. Platina (+2,25%) conduce, susținută de rapoartele privind deficitul continuu de aprovizionare. Aurul crește cu 1,1% până la 4.113 USD/uncie, argintul cu +1,9% până la 50,95 USD/uncie.

Brent și WTI se redresează cu ~1,4%, întrerupând o serie de trei zile de pierderi, în timp ce NATGAS se corectează cu 1,3% după o redresare anterioară. Bitcoin se stabilizează după vânzarea masivă, crescând cu 0,5% până la ~88.350 USD; Ethereum câștigă 3,8% până la 2.950 USD.

