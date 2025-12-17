Rezumatul zilei: Segmentul semiconductorilor conduce vânzările, platina și argintul ating maxime istorice 🚀

În timpul sesiunii de tranzacționare de astăzi, acțiunile din sectorul tehnologic — în special cele din sectorul semiconductorilor — au ocupat din nou centrul atenției. Indicii principali din SUA se tranzacționează în scădere: US500 a scăzut cu 0,65%, US100 a scăzut cu 1,16%, iar US2000 a scăzut cu 0,40%.

Cele mai mari scăderi sunt înregistrate de numele populare din domeniul tehnologiei, în special cele legate de sectorul AI — Oracle (-5,5%), Broadcom (-5,9%), Nvidia (-3,3%), ASML (-4,8%) și Alphabet (-2,2%).

Indicele dolarului american crește cu 0,10%. EURUSD este stabil la 1,17. La polul opus se află JPY, GBP și AUD.

Incertitudinea geopolitică și economică persistentă continuă să susțină metalele prețioase. Aurul a crescut cu 1,00%, până la 4.345 USD. Argintul a atins noi maxime istorice, crescând cu 4,80%, până la 66,80 USD. Paladiul crește cu 2,40% până la 1.613 USD, iar platina urcă cu 3,66% până la 1.900 USD — de asemenea, un record istoric. Platina a crescut cu 113% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Amenințarea unui blocaj naval al Venezuelei și noile sancțiuni împotriva Rusiei determină o revenire a prețului petrolului de la minimele ultimilor aproape 5 ani. Petrolul brut crește cu 2% după ce Trump a anunțat planuri pentru un blocaj naval al Venezuelei și noi sancțiuni împotriva „flotei fantomă” a Rusiei. Prețul depinde acum de răspunsul lui Putin la propunerea de pace a Berlinului — respingerea planului ar putea declanșa restricții imediate din partea SUA.

Ambițiosul proiect al Oracle de 10 miliarde de dolari pentru un centru de date AI în Michigan a fost pus sub semnul întrebării după ce negocierile de finanțare cu partenerul cheie Blue Owl Capital au eșuat. Blue Owl — care a finanțat cele mai mari proiecte de centre de date ale Oracle din SUA — s-a retras după ce creditorii au cerut condiții mai stricte de leasing și datorii.

Micron (MU.US) își va raporta rezultatele după închidere. Investitorii consideră că raportul de astăzi este un indicator important al cererii de semiconductori legați de AI. În calitate de furnizor de memorie pentru serverele Nvidia, Micron se află în centrul valului de cerere. Orientările vor fi urmărite cu atenție.

Lennar (LEN.US), unul dintre cei mai mari constructori de case din SUA, a publicat rezultatele financiare pentru trimestrul IV al anului fiscal 2025, care au dezamăgit oarecum investitorii. În ciuda menținerii unui nivel ridicat al vânzărilor, profiturile au fost sub nivelul consensului, iar perspectivele companiei sugerează o încetinire suplimentară a creșterii profiturilor în trimestrul următor.

Variația stocurilor de țiței: −1,27 milioane de barili (prognoză: −2,2 milioane; anterior: −1,81 milioane). Datele arată o imagine mixtă pentru piața combustibililor. Acestea indică o presiune continuă asupra ofertei de benzină, alături de o reducere moderată a stocurilor de țiței.

Inflația CPI finală pentru Zona Euro în noiembrie (anual): actual +2,1% față de +2,2% în estimarea preliminară, așteptările erau pentru o valoare de +2,2%. EURUSD a scăzut inițial după publicare, din cauza valorilor relativ scăzute ale CPI și costurilor forței de muncă, dar mișcarea inițială a fost rapid anulată.

Criptomonedele, care inițial au rezistat vânzărilor masive, au urmat în cele din urmă scăderea de pe Wall Street. Bitcoin a crescut pentru scurt timp la 92.000 USD, dar acum scade cu 1,50% la 86.600 USD. Ethereum pierde 3,65% la 2.850 USD. Capitalizarea de piață a altor monede alternative scade cu 2,20% la 820 miliarde USD.

