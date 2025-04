Rezumatul zilei: Sentimente mixte pe Wall Street. Bitcoin câștigă 3% înainte de „Ziua eliberării”

Sesiunea de tranzacționare europeană a trecut într-o dispoziție pozitivă astăzi. Indicele DAX a crescut cu aproape 1,7%, condus de câștigurile Adidas, TUI , și SAP , care a devenit recent cea mai valoroasă companie tranzacționată public din Europa .

Wall Street rămâne în căutarea unei direcții pe fondul incertitudinii sporite legate de tarifele de retorsiune programate pentru mâine . Atât Nasdaq, cât și S&P 500 se tranzacționează în teritoriu pozitiv (în creștere cu 0,1% și, respectiv, în scădere cu 0,1%), în timp ce DJIA este în scădere cu 0,2%, iar Russell 2000 pierde 0,05%.

Indicele de volatilitate VIX , după o serie de oscilații puternice, scade acum sub pragul de 21 de puncte. Cu toate acestea, în urma publicării datelor îngrijorătoare privind producția ISM, acesta a urcat pentru scurt timp la aproape 22. Acțiunile Tesla se comportă puternic, în creștere cu aproape 6%, în timp ce Johnson & Johnson este sub presiune după pierderi mai mari, afectând cotațiile altor companii din domeniul sănătății, cum ar fi Merck și Eli Lilly .

Donald Trump a fost de acord cu planul tarifar propus , care va intra în vigoare la anunțul oficial, potrivit unui purtător de cuvânt al Casei Albe. În același timp, aceasta a menționat că Trump „ia în serios mișcările recente ale pieței ” , o declarație interpretată de investitori ca un potențial semn că mesajul de mâine ar putea fi mai blând , în cazul în care stresul de pe piață se intensifică.

Indicele ISM pentru sectorul manufacturier din martie a scăzut mai mult decât se aștepta, semnalând o contracție în sector după două luni de expansiune dinamică . Indicele a ajuns la 49,0 (previziune: 49,5; anterior: 50,3). Subindicele prețurilor plătite a urcat la peste 69 de puncte , cel mai ridicat nivel din august 2022 (față de previziuni: 64, anterior: 62), indicând o revenire bruscă a presiunilor asupra costurilor. Comenzile noi și componentele privind ocuparea forței de muncă au scăzut, de asemenea, simțitor.

În paralel, perturbările lanțului de aprovizionare legate de riscul tarifelor chineze încep să iasă la suprafață. Într-o notă mai pozitivă, indicatorul PMI final S&P Global Manufacturing pentru luna martie a fost ușor peste previziuni, la 50,2 , comparativ cu 49,9 estimat și o publicare preliminară de 49,8.

Raportul JOLTS privind locurile de muncă vacante a arătat 7,57 milioane de locuri de muncă vacante în februarie , ușor sub așteptări (prognoză: 7,66 milioane; anterior: 7,74 milioane).

Randamentele Trezoreriei SUA pe 10 ani au scăzut cu încă 1,14%, deoarece așteptările privind o reducere a ratei Fed în iunie s-au intensificat ca urmare a datelor slabe ISM. Piețele monetare estimează în prezent o probabilitate de 86% pentru o reducere a ratei în iunie .

Majoritatea monedelor din G10 câștigă în raport cu dolarul american. Dolarul australian se întărește după ce RBA a menținut ratele la 4,1% (AUDUSD: +0,4%), în timp ce dolarul canadian este susținut de retorica dură a prim-ministrului Canadei , care s-a declarat pregătit pentru măsuri de retorsiune, și de sentimentul mai larg că riscurile războiului comercial sunt deja luate în calcul (USDCAD: -0,4%). Între timp, EURUSD alunecă din nou sub 1,08 , în scădere cu 0,2% la 1,0793.

Aurul se retrage cu 0,3% la 3,114/uncie , în urma remarcilor Casei Albe că "Trump ia în serios oscilațiile pieței ” , ceea ce a contribuit la restabilirea unui oarecare apetit pentru risc. Argintul scade cu 1,3% la 33,64 USD/uncie .

Mărfurile energetice sunt în mare parte sub presiune astăzi. Petrolul brut Brent și WTI sunt ambele în scădere cu aproximativ 0,3%, în timp ce contractele futures pentru gaze naturale se tranzacționează cu 3,5% mai jos.

În schimb, Bitcoin revine puternic, câștigând peste 3% și urcând din nou peste pragul de 85.000 USD , recuperând încet din slăbiciunea recentă. Piața cripto mai largă arată, de asemenea, semne modeste de revigorare. Interesant, acest lucru vine alături de o scădere de 0,5% a aurului , care se retrage la nivelul de 3.100 USD - semnalând potențial că piețele speră din ce în ce mai mult la un ton mai blând din partea lui Trump , o mișcare care ar putea sprijini dolarul, acțiunile și activele cripto.

Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a încălcat de mai multe ori termenii de încetare a focului , vizând infrastructura energetică a Ucrainei. Potrivit lui Zelensky, administrația americană este deja conștientă de aceste incidente , subliniind cât de departe este încă regiunea de orice acord de pace durabil.

