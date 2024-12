Rezumatul zilei: Sesiune mixtă pe fondul creșterii neașteptate a indicelui PPI din SUA și a reducerii ratei BCE (12.12.2024)

Indicii americani se tranzacționează în scădere la jumătatea sesiunii. S&P 500 este în scădere cu 0,2%, Nasdaq 100 pierde 0,3%, iar Dow Jones scade cu 0,2%. Cel mai negativ sentiment poate fi observat pentru indicele acțiunilor cu capitalizare mai mică. Russell 2000 pierde 0,8%.

Randamentul titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani a crescut la 4,3% pentru prima dată de la sfârșitul lunii noiembrie. Prin urmare, prețurile obligațiunilor americane au șters toate câștigurile din decembrie. O creștere mai agresivă a putut fi observată pe piața germană a titlurilor de trezorerie, unde randamentele titlurilor de trezorerie germane pe 10 ani au crescut cu 7,8 puncte de bază, la 2,2%.

Inflația din SUA a fost mai mare decât se aștepta. Inflația PPI a crescut la 3% YoY (2,6% așteptat, 2,4% anterior), în timp ce inflația Core PPI a urcat și mai mult (3,4%, așteptat: 3,2%, anterior: 3,1%).

Numărul cererilor inițiale de șomaj au crescut neașteptat la 242.000 de la 221.000. Consensul a estimat 221.000, ceea ce ar putea sugera că piața americană a muncii se află într-o situație ușor mai proastă decât se aștepta anterior. Cu o săptămână înainte de următoarea decizie a Fed privind rata dobânzii, piețele pariază cu 96% probabilitate pe o reducere de 25 bp.

Acțiunile Adobe s-au prăbușit cu 12,6%, pe fondul perspectivelor dezamăgitoare de vânzări anuale pentru 2024. Se așteaptă ca veniturile să ajungă la 23,4 miliarde de dolari, cu 0,4 miliarde de dolari mai puțin decât estimările inițiale ale analiștilor.

Performanța indicilor europeni este mai degrabă mixtă. FTSE MIB din Italia conduce cu câștigul său de 0,36%, urmat de Swiss SMI (+0,29%), FTSE 100 (+0,12%) și DAX (+0,13%). În teritoriul negativ avem IBX35 (-0,21%) și WIG20 din Polonia (-0,85%). Indicele francez CAC40 rămâne plat.

BCE a redus ratele dobânzilor cheie din Zona Euro cu 25 bp. Christine Lagarde, șefa BCE a subliniat că riscurile de politică monetară sunt cu două fațete, preocupările legate de creștere luând conducerea, iar perspectivele inflației devenind progresiv incerte din cauza tensiunilor geopolitice.

Se așteaptă ca inflația din Zona Euro să atingă ferm ținta de 2% în 2025. Potrivit BCE, creșterea va demara mai lent decât s-a estimat anterior.

În contextul deciziei BCE privind rata dobânzii, EURUSD se desprinde de ritmul său descendent, câștigând 0,1%.

Banca Națională a Elveției a decis în mod neașteptat să reducă ratele dobânzilor cu 50 bp, la 0,5%. Previziunile pieței erau pentru o reducere cu 25 bps. Ca urmare, CHF s-a depreciat cu aproape 0,5% și a avut cea mai slabă performanță dintre monedele G10.

Dolarul australian a fost cel mai puternic dintre toate monedele G10. Prețul său spot a crescut cu 0,33%. Aprecierea a putut fi observată și în cazul coroanei norvegiene, care a înregistrat o creștere de 0,3%.

Pe piața cripto s-a înregistrat o creștere a prețului Ethereum, care a urcat cu peste 3%. Prin urmare, acesta s-a apropiat de cele mai ridicate niveluri din acest an și de nivelurile de rezistență cheie din jurul barierei psihologice de 4.000 de dolari.

Metalele prețioase se tranzacționează în scădere astăzi: contractele pe aur și argint sunt cele mai afectate (-1,2% și, respectiv, -2,4%), în timp ce paladiul și platina înregistrează pierderi mai moderate (-0,25% și, respectiv, -0,35%).

