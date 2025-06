Rezumatul zilei: Slăbirea dolarului american revigorează metalele prețioase📈NATGAS crește cu 6%

US500 și US100 șterg pierderile anterioare și înregistrează câștiguri moderate în ultimele ore de tranzacționare pe Wall Street. US500 a crescut cu 0,1%, în timp ce US100 a câștigat aproape 0,4%. US30, pe de altă parte, este încă în scădere cu aproximativ 0,4% chiar înainte de ora 21:00, ora României

Din punct de vedere sectorial, acțiunile companiilor miniere, acțiunile legate de petrol și sectorul semiconductoarelor înregistrează cele mai bune performanțe astăzi, conduse de creșterea acțiunilor Broadcom și Nvidia. În cea mai mare parte a primei sesiuni de tranzacționare din iunie, piețele au înregistrat scăderi cauzate de incertitudinea privind situația geopolitică globală și de preocupările reînnoite cu privire la un război comercial.

China și SUA s-au acuzat reciproc de încălcarea acordurilor de reducere a tarifelor, deschizând potențial calea pentru o nouă rundă de tarife reciproce ridicate.

În weekend, Donald Trump a anunțat că, începând cu 4 iunie, se vor aplica noi tarife majorate cu 50% pentru aluminiu și oțel, o măsură criticată de Uniunea Europeană. Ca răspuns, acțiunile producătorilor americani de oțel, precum Nucor și Steel Dynamics, au crescut.

O serie de atacuri între Ucraina și Rusia au avut loc, de asemenea, în cursul weekendului. Ucraina ar fi distrus câteva zeci de avioane rusești cu ajutorul dronelor, ceea ce a determinat un răspuns puternic din partea Rusiei sub formă de atacuri cu rachete. Astăzi a avut loc a doua rundă de negocieri între Ucraina și Rusia la Istanbul.

Tensiunile comerciale și geopolitice au declanșat o creștere puternică a prețului aurului, care la un moment dat a crescut cu 2,5%, apropiindu-se de nivelul de 3.400 de dolari pe uncie - cu doar aproximativ 2% sub maximul istoric de închidere și cu 4% sub maximul istoric intraday. În același timp, argintul înregistrează o creștere de aproape 5%.

Pe fondul incertitudinii din jurul războiului comercial, dolarul american a fost supus unei presiuni semnificative de vânzare. Perechea EURUSD a revenit peste nivelul de 1,1400, cel mai ridicat din 22 aprilie.

Indicele ISM pentru sectorul manufacturier a scăzut semnificativ la 48,5, în ciuda așteptărilor pentru o revenire la 49,4 de la 48,7. Cu toate acestea, presiunea asupra prețurilor rămâne ridicată, subindicele prețurilor oscilând în jurul valorii de 70.

Indicatorii PMI din Europa s-au apropiat de datele preliminare. Indicele PMI pentru industria prelucrătoare din Germania a fost ușor mai slab, în timp ce indicatorul PMI din Franța a fost mai puternic, menținând indicele PMI compozit al Zonei Euro stabil la 49,4.

Petrolul brut crește astăzi cu 2,7%, câștigurile depășind pentru scurt timp 4%. Acesta este un rezultat al tensiunilor geopolitice sporite și al deciziei OPEC+ de a crește producția cu 411.000 de barili pe zi în luna iulie. Vinerea trecută s-a înregistrat o presiune semnificativă în scădere din cauza speculațiilor că OPEC+ ar putea crește producția mai agresiv decât în ultimele două luni.

Gazele naturale (NATGAS) au avut o sesiune ascendentă și au crescut acum cu aproape 7%, susținute de previziunile de căldură extremă în Statele Unite. Statele cheie cu o cerere ridicată de aer condiționat sunt de așteptat să se confrunte cu temperaturi mult peste medie în zilele următoare.

Bitcoin este în declin și este în scădere cu aproape 1,5% astăzi. Retragerea profiturilor are un impact și asupra criptomonedelor mai mici, care înregistrează pierderi de mai multe procente.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."