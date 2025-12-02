Rezumatul zilei: Speranțele privind reducerea ratei dobânzii de către Fed în decembrie susțin Wall Street

Sentimentul pe Wall Street este în mod clar mai pozitiv astăzi , indicii înregistrând o ușoară revenire după scăderea de ieri. Nasdaq 100 a crescut cu 0,65%, S&P 500 cu 0,3%, iar Dow Jones cu 0,4%, indicând o revenire treptată a optimismului în rândul investitorilor.

Aceste creșteri sunt determinate în principal de așteptările crescânde ale investitorilor că Fed va reduce ratele dobânzilor în decembrie . Piețele evaluează în prezent probabilitatea unei astfel de măsuri la aproximativ 84-87%. Perspectiva unei reduceri a ratei dobânzii susține apetitul pentru risc și stimulează sentimentul pieței.

Donald Trump a anunțat că intenționează să numească un nou președinte al Rezervei Federale la începutul anului 2026, sugerând posibilitatea unei schimbări mai devreme la conducerea Fed, prin înlocuirea lui Jerome Powell.

Piețele europene înregistrează miercuri evoluții mixte. Indicele german DAX și indicele spaniol IBEX au crescut cu aproximativ 0,5%, în timp ce indicele Euro Stoxx 50 a înregistrat, de asemenea, un câștig solid de 0,42%. În același timp, indicele francez CAC 40 și indicele olandez AEX au scăzut cu până la 0,3%.

Datele privind inflația din zona euro au arătat că inflația CPI a depășit ușor așteptările, situându-se la 2,2% față de prognoza de 2,1%, în timp ce inflația CPI de bază s-a situat la 2,4%, neschimbat față de luna precedentă, în conformitate cu așteptările.

Piața criptomonedelor se bucură de o adevărată euforie, Bitcoin și Ethereum înregistrând o creștere puternică pe fondul așteptărilor investitorilor privind o reducere a ratei dobânzii de către Fed. Bitcoin a crescut cu peste 6% și se tranzacționează în jurul valorii de 92.000 USD, în timp ce Ethereum a câștigat aproape 8% și a depășit 3.000 USD.

În ceea ce privește metalele prețioase , aurul a pierdut 1% și a coborât sub pragul de 4.200 USD, în timp ce platina a pierdut aproape 2%, ajungând la 1.630 USD. Paladiul, pe de altă parte, a crescut cu aproape 2%, la aproximativ 1.450 USD.

Pe piața mărfurilor , petrolul brut WTI a scăzut cu puțin sub 1%, tranzacționându-se în jurul valorii de 59 USD pe baril, în timp ce contractele futures pe gaz natural (NatGas) au scăzut cu 1%.

