Rezumatul zilei: Suspendarea tarifelor prelungită până la 1 august 📃

Indicii americani pierd teren în prima sesiune a săptămânii, după weekendul prelungit de Ziua Independenței.

În ciuda prelungirii suspendării reciproce a tarifelor până la 1 august, investitorii americani rămân nesiguri cu privire la perspectivele unui rezultat pozitiv în negocierile comerciale în curs.

Trump a declarat că va impune tarife de 25% Japoniei și Coreei de Sud, ceea ce a dus la creșteri semnificative ale perechilor USDJPY și USDKRW. El a subliniat că orice creștere a tarifelor din partea acestor țări va fi întâmpinată cu o reacție proporțională din partea SUA.

Cu puțin peste două ore rămase din sesiunea de tranzacționare, US500 este în scădere cu 0,3%, în timp ce US100 pierde puțin sub 0,2%, deși pierderile au fost semnificativ mai mari la începutul sesiunii.

Piețele europene au înregistrat o sesiune puternică, DE40 din Germania crescând cu peste 1%.

Potrivit unor surse de încredere apropiate de Casa Albă, SUA nu intenționează să impună imediat noi tarife de 10% statelor membre BRICS, chiar dacă acestea se angajează în acțiuni politice antiamericane.

Acțiunile Tesla au scăzut astăzi cu peste 7%, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Trump și Elon Musk, care a anunțat formarea unui nou partid politic în SUA.

Musk a dezvăluit crearea Partidului America, o nouă inițiativă politică menită să conteste dominația așa-numitului „Uniparty” (establishmentul tradițional democrat și republican). Principalele platforme ale partidului includ responsabilitatea fiscală, libertatea de exprimare, reformele guvernanței bazate pe inteligența artificială și politicile pronataliste.

După prelungirea suspendării tarifelor, dolarul american a recuperat o parte din pierderile anterioare. Perechea EURUSD a scăzut sub nivelul de 1,1700. Sentimentul favorabil dolarului a fost susținut și de declarațiile secretarului Trezoreriei, Bessent, care a subliniat că ratele ridicate ale dobânzilor nu sunt responsabilitatea exclusivă a lui Powell, ci a întregului comitet de vot care susține menținerea ratelor neschimbate.

Prețurile petrolului au înregistrat o evoluție pozitivă, câștigând peste 1% în ciuda deschiderii cu un decalaj negativ. Se așteaptă ca OPEC+ să crească producția cu 550.000 de barili pe zi în august, inclusiv o creștere de 300.000 de barili pe zi din Emiratele Arabe Unite. În comparație, creșterile producției din mai, iunie și iulie au fost ușor peste 400.000 de barili pe zi.

Piața criptomonedelor este ușor în scădere astăzi, deși Bitcoin rămâne la un nivel ridicat, în jurul valorii de 108.000 USD.

Strategy a anunțat o nouă rundă de finanțare în valoare de 4,2 miliarde USD. Capitalul va fi strâns prin emisiunea de acțiuni preferențiale de serie A cu o rată a dobânzii de 10,00%, care vor fi listate la Nasdaq sub simbolul STRD.

