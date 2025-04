Rezumatul zilei: Turbulențele legate de tarife aduc o volatilitate crescută pe piețe

Indicii americani au înregistrat oscilații nebănuite , US500 prăbușindu-se cu 4,7% după deschidere, înainte de a crește cu 3,4% și apoi de a se retrage din nou la -0,01, în prezent în scădere cu aproape 20% de la maximul său record. US30 a scăzut cu 0,83%, în timp ce US100 a câștigat 0,45% după o acțiune extremă similară a prețurilor.

„Indicatorul fricii” VIX a urcat la 34 , cel mai ridicat nivel din august, în timp ce traderii s-au grăbit să se protejeze împotriva volatilității viitoare. Indicele, care a urcat cu 14,82 puncte, reflectă niveluri de panică care nu au mai fost văzute de la criza COVID-19.

Trump a amenințat cu tarife suplimentare de 50% asupra Chinei dacă Beijingul nu își retrage taxele de retorsiune de 34% până la 8 aprilie. Acest lucru s-ar adăuga tarifului de bază de 10 % și taxei de 20 % legate de fentanil, ceea ce ar putea ridica taxele totale asupra importurilor chineze la peste 100 %.

Strategii de pe Wall Street reduc rapid previziunile , JPMorgan reducându-și ținta pentru sfârșitul anului pentru S&P 500 de la 6.500 la 5.200, iar Oppenheimer reducând perspectivele de la 7.100 la 5.950. Firmele importante, inclusiv Goldman Sachs, Evercore ISI și Barclays, au redus în mod similar așteptările.

Directorul general al BlackRock, Larry Fink, a avertizat că piețele ar putea scădea cu încă 20% , afirmând că economia este „probabil deja în recesiune” și observând presiuni inflaționiste mai puternice decât se așteaptă piețele. Cu toate acestea, el consideră că scăderile sunt „mai degrabă o oportunitate de cumpărare decât o oportunitate de vânzare” pe termen lung.

Prețurile petrolului au continuat să scadă , WTI coborând pentru scurt timp sub 60 de dolari pe baril pentru prima dată din 2021. Țițeiul a scăzut cu aproximativ 2% pe fondul îngrijorărilor legate de creșterea globală și al deciziei Arabiei Saudite de a reduce prețurile de export către cumpărătorii asiatici cu 2,30 dolari pe baril.

Negocierile cu Japonia și Israel sunt în curs de desfășurare , Trump anunțând „parametri duri, dar corecți” pentru discuțiile la nivel de cabinet cu Japonia cu privire la taxele planificate de 24%, în timp ce discuțiile cu Israelul urmează să înceapă, în ciuda faptului că țara a eliminat deja tarifele asupra bunurilor americane.

Universitatea Harvard solicită 750 de milioane de dolari sub formă de obligațiuni , în contextul amenințărilor crescânde la adresa finanțării federale din partea administrației Trump. Școala se confruntă cu pierderi potențiale de până la 9 miliarde de dolari în subvenții și contracte dacă nu se conformează cererilor federale legate de acuzațiile de antisemitism.

Uniunea Europeană finalizează măsurile de retorsiune cu contramăsuri care vizează importurile din SUA în valoare de mai puțin de 26 de miliarde EUR. Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a declarat că „finalizează lista în seara aceasta”, după ce a analizat cu atenție preocupările statelor membre.

Bitcoin a scăzut la 74.500 USD înainte de a recupera ușor la 78.500 USD, în scădere cu 0,3%. Dacă aprilie se închide la nivelurile actuale, Bitcoin ar înregistra a treia lună consecutivă de scăderi, în timp ce Ethereum a pierdut deja 65% din capitalizarea sa de la vârful său din decembrie.

Shell și-a redus perspectivele de producție de gaze pentru primul trimestru, așteptându-se acum la 910.000-950.000 de barili de echivalent petrol pe zi, față de estimările anterioare de 930.000-990.000 de barili. Reducerea este atribuită condițiilor meteorologice nefavorabile și lucrărilor de întreținere neplanificate din Australia.

Fondurile speculative au efectuat cele mai mari vânzări nete de acțiuni globale într-o singură zi , după anunțul lui Trump privind tarifele, potrivit biroului de brokeraj principal al Goldman Sachs. Investitorii de retail rămân ultimul grup care nu a vândut încă acțiuni americane.

Turcia vede o posibilă parte bună în războiul tarifelor, deoarece se confruntă cu un tarif de bază relativ mai mic, de 10 %, comparativ cu alte țări. Oficialii sugerează că acest lucru ar putea atrage companii din țări cu tarife mai ridicate care doresc să își relocalizeze producția pentru a avea acces la piețele americane.

