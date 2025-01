Rezumatul zilei: US100 câștigă mai mult de 2%; bitcoin revine peste pragul de 104.000 de dolari

Piețele bursiere încheie săptămâna într-o dispoziție dominant optimistă. FTSE 100 din Marea Britanie a fost cel mai bun performer, câștigând 1,4%. De asemenea, DAX-ul german arată bine, câștigând 1,2%, iar IT40 din Italia a crescut cu peste 1,3%. Indicele CAC40 din Franța adaugă câștiguri de aproape 1%, iar SMI din Elveția încheie sesiunea cu câștiguri de aproximativ 0,4%. Nasdaq 100 conduce câștigurile pe Wall Street și se apreciază cu 1,8%. S&P 500 câștigă 1,3%, iar Dow Jones 1,1%. Pentru indicii americani, aceasta este cea mai bună săptămână de la 8 noiembrie, când câștigurile au fost susținute de optimismul puternic al pieței cu privire la victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale. Contractele futures bazate pe indicii chinezi au câștigat ușor astăzi, după ce o convorbire telefonică Trump-Xi a indicat un dialog bun între liderii celor două țări. Președintele Xi a indicat că, în ciuda unor diferențe, SUA și China rămân în relații de prietenie. Curtea Supremă a menținut decizia de a interzice Tik Tok. Astfel, ByteDance are timp până la 19 ianuarie să se despartă de afacerile legate de operațiunile sale din SUA sau să înceteze complet activitatea în SUA. Conform hotărârii, potențialele sancțiuni ar putea afecta și furnizorii de servicii, de exemplu Apple sau Google, dacă permit descărcarea de aplicații în magazinul lor. Intel a câștigat peste 7% astăzi, în principal datorită mișcărilor speculative în urma relatărilor din mass-media privind o posibilă preluare a companiei. State Street pierde astăzi în urma publicării rezultatelor pentru Q4 2024. Deși rezultatele în sine au fost mai bune decât estimările (EPS ajustat 2,6 USD față de 2,44 USD așteptat, venituri: 3,41 miliarde USD față de previziunile de 3,34 miliarde USD), investitorii au reacționat negativ la scăderea previziunilor privind veniturile din dobânzi pentru 2025. În Europa, una dintre companiile-cheie ale zilei a fost SUESS MicroTec, ale cărei acțiuni au crescut cu 23% după rezultate financiare preliminare excelente. Pe piața obligațiunilor s-a observat o tendință continuă de atenuare a presiunii ascendente asupra randamentelor. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani au scăzut astăzi sub 4,6%. Inflația din zona euro a fost în conformitate cu așteptările. CPI a fost de 2,4% YoY (față de prognoză: 2,4%, anterior: 2,2%), iar inflația CPI de bază a fost de 2,7% YoY (față de prognoză: 2,7%, anterior: 2,7%). Datele de pe piața imobiliară din SUA au fost mai bune decât se preconiza. În decembrie, a început construcția a 1,49 milioane de locuințe noi (față de previziuni: 1,32 milioane), iar autorizațiile au totalizat 1,48 milioane (față de previziuni: 1,46 milioane). Marea surpriză au fost datele privind producția industrială din SUA, care au depășit cu mult așteptările. Datele pentru luna decembrie au indicat o creștere de 0,9% de la o lună la alta a activității din sector, față de așteptările de 0,3% MoM. Pe piața metalelor prețioase, aurul se menține peste 2 700 de dolari, în timp ce argintul a pierdut astăzi 1,5%. Contractele pentru metal se mențin în prezent puțin peste nivelul psihologic de 30 de dolari. Pe piața valutară, dintre monedele G10, doar dolarul se întărește astăzi, câștigând 0,3% față de un coș de valute. Alte monede înregistrează scăderi, cea mai pronunțată fiind yenul japonez, care pierde 0,6%. Coroana norvegiană este, de asemenea, în scădere cu mai mult de 0,5%. Lira sterlină înregistrează de asemenea o depreciere mai puternică, pierzând -0,4%. Gazul american încheie săptămâna cu o reducere destul de semnificativă, ajungând la peste 6%, aducând prețurile sub 4 USD/MMBTU. Acest lucru este cel mai probabil legat de creșterea temperaturilor, care acum nu mai sunt la fel de scăzute ca în ultimele zile. Bitcoin și alte criptomonede reiau creșterile dinamice. Cea mai populară criptomonedă adaugă 5% pe o bază intraday, depășind astfel bariera psihologică de 104.000 de dolari. Proiecte precum Litecoin și Dogecoin câștigă aproape 10%.

