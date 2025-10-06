Rezumatul zilei: US100 crește cu aproape 1% 📈Criptomonedele și metalele prețioase câștigă

Kalshi estimează peste 22 de zile de blocaj al guvernului SUA

Aspecte esențiale Indicii de pe Wall Street înregistrează luni creșteri

Criptomonedele și metalele prețioase sunt în creștere

Indicii bursieri americani înregistrează creșteri solide astăzi , Nasdaq 100 tranzacționându-se cu aproape 1% mai sus, peste pragul de 25.000 de puncte . În același timp, dolarul american se apreciază , chiar dacă piețele de predicție preconizează o închidere prelungită a guvernului SUA — estimată în prezent la aproximativ 22 de zile, potrivit Kalshi . În centrul atenției se află o creștere de peste 4% a TSMC (TSM.US) din Taiwan și o creștere a acțiunilor Advanced Micro Devices (AMD) , după anunțul companiei privind un parteneriat cu OpenAI . Analiștii de la BofA Securities au ridicat ținta de preț a AMD de la 200 USD la 250 USD , ceea ce a dus la o creștere a acțiunilor sale cu peste 26% astăzi .

Perechea EUR/USD a rămas extrem de stabilă în timpul discursului Christinei Lagarde în fața Parlamentului European , menținându-se puțin sub nivelul cheie de rezistență de 1,172 , în ciuda unei scăderi modeste de 0,1% . Președinta BCE a reiterat în mare măsură poziția politică actuală a băncii , menționând că procesul de dezinflație din Zona Euro s-a încheiat și că inflația este acum aliniată la ținta pe termen mediu de 2% . Între timp, investitorii rămân prudenți pe fondul datelor slabe privind exporturile și tensiunilor politice din principalele economii ale UE.

Bitcoin și alte criptomonede , inclusiv Ethereum , avansează pe fondul creșterii fluxurilor ETF , cererii puternice pe piața spot și îmbunătățirii condițiilor tehnice , care sugerează o potențială ieșire . Luni, în jurul orei 21:10 (ora României), BTC se situa în jurul valorii de 125.000 USD , în timp ce Ethereum se apropia de 4.700 USD . Datele on-chain arată că distribuția balenelor s-a redus , creând mai mult spațiu pentru o potențială creștere; CryptoQuant prognozează prețuri BTC între 160.000 și 200.000 de dolari până la sfârșitul anului .

David Sacks , din administrația Casei Albe , a declarat că Statele Unite nu pot permite Chinei accesul la tehnologia avansată de semiconductori , subliniind importanța strategică a parteneriatului cu Nvidia . Cu toate acestea, acțiunile Nvidia au scăzut astăzi cu aproape 1% , parțial ca răspuns la acordul AMD cu OpenAI , ceea ce ar putea semnala că, după ani de dominare, Nvidia se confruntă în sfârșit cu o concurență reală .

Pe piața mărfurilor , prețurile cacao pe bursa din Londra au revenit de la un minim de 20 de luni , deși îmbunătățirea perspectivelor de aprovizionare va menține probabil presiunea pe termen mediu asupra prețurilor . Potrivit unui sondaj Bloomberg , stabilizarea vremii în Africa de Vest și investițiile fermierilor în culturi mai mari ar putea duce la un excedent global de cacao de aproape 186.000 de tone în sezonul următor.

Perechea USD/JPY a crescut cu peste 0,7% , susținută de o victorie politică „moderată” în Japonia , unde Sanae Takaichi a câștigat recentele alegeri. Pe fondul incertitudinii politice din SUA și Franța și al semnalelor moderate din Japonia , metalele prețioase înregistrează o creștere puternică — aurul a crescut cu aproape 2% , depășind 3.950 USD pe uncie , în timp ce argintul a urmat același trend , crescând la 48,6 USD pe uncie .

Începând cu 1 noiembrie 2025, toate camioanele de tonaj mediu și greu care intră în Statele Unite din alte țări vor fi supuse unui tarif de 25%, potrivit comentariului lui Donald Trump pe platforma Truth Social.

