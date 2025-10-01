Rezumatul zilei: Wall Street aproape de niveluri record, în ciuda închiderii guvernului

Contractele futures de pe Wall Street recuperează în totalitate pierderile din sesiunea asiatică. Indicele US500 câștigă aproximativ 0,24% cu puțin peste două ore înainte de închiderea sesiunii, în timp ce indicele US100 crește cu 0,42%.

Scăderile înregistrate după închiderea de ieri, care au continuat pe tot parcursul sesiunii asiatice, pot fi atribuite incertitudinii legate de potențiala închidere a guvernului SUA. În prezent, Partidul Republican nu reușește să ajungă la un acord cu Partidul Democrat cu privire la un nou proiect de lege privind finanțarea. Democrații doresc includerea în proiectul de lege a mai multor fonduri pentru sănătate, în timp ce republicanii insistă pentru o prelungire pură a cheltuielilor fiscale de anul trecut până în noiembrie.

O închidere a guvernului înseamnă că multe agenții federale își pot înceta activitatea. Se preconizează că până la 750.000 de angajați din serviciul public vor fi trimiși în concediu temporar. Cu toate acestea, există sugestii că Donald Trump ar putea folosi închiderea ca o oportunitate de a concedia personal din Departamentul de Justiție sau de a reduce numărul funcționarilor publici în general.

Raportul ADP privind ocuparea forței de muncă a arătat o scădere de 32.000 de locuri de muncă în septembrie, marcând cel mai slab raport privind ocuparea forței de muncă din sectorul privat din ianuarie 2021. În plus, datele din august au fost revizuite în jos. Drept urmare, datele NFP de vineri ar putea să nu fie publicate, deoarece Departamentul Muncii nu funcționează în timpul închiderii.

Piețele anticipează acum că, în urma raportului ADP și a unei închideri potențial prelungite , rata șomajului din SUA pentru octombrie ar putea crește la 4,7%. Un astfel de rezultat ar semnala puternic necesitatea unor reduceri mai profunde ale ratei dobânzii de către Fed.

Dolarul american s-a depreciat astăzi pe scară largă din cauza riscurilor de închidere, deși o închidere nu afectează în mod direct capacitatea guvernului de a-și îndeplini obligațiile de plată a datoriilor. Cu toate acestea, o închidere prelungită ar putea duce la o revizuire în jos a previziunilor de creștere a PIB-ului pentru trimestrul al patrulea. În ciuda acestui fapt, perechea EURUSD s-a retras de la aproximativ 1,1770 la sub 1,1730 până la sfârșitul sesiunii.

Fitch Ratings a menționat că închiderea guvernului nu are un impact imediat asupra perspectivei ratingului de credit al SUA, care rămâne la AA+ cu perspectivă stabilă.

Aurul își continuă traiectoria ascendentă, depășind aproape bariera de 3.900 USD pe uncie. Acesta a câștigat peste 16% numai în trimestrul al treilea, înregistrând unul dintre cele mai bune randamente trimestriale din istorie.

Indicele ISM pentru sectorul manufacturier din SUA a crescut la 49,1 puncte , în conformitate cu așteptările, de la 48,7 puncte. Se observă o redresare a subindicelui ocupării forței de muncă, deși acesta rămâne sub 50. În același timp, subindicele prețurilor a scăzut ușor, dar rămâne extrem de ridicat, peste 60. Subindicele comenzilor noi a scăzut sub 50, după o creștere temporară în august.

Stocurile de țiței din SUA au crescut cu 1,79 milioane de barili , depășind așteptările și fiind în divergență cu raportul API de ieri, care a arătat în mod neașteptat o scădere de 3,7 milioane de barili. În ciuda închiderii multor operațiuni ale DOE, EIA intenționează să continue publicarea datelor și colectarea răspunsurilor la sondaje.

În Germania, indicatorul PMI a înregistrat o valoare de 49,5 , față de 48,5 , sugerând că economia are o performanță ușor mai bună decât cea prevăzută. În Franța, însă, indicatorul PMI a scăzut la 48,2 (față de 48,1 anticipat), o scădere notabilă față de valoarea anterioară de 50,4.

Inflația CPI din Zona Euro în septembrie a corespuns așteptărilor analiștilor . Inflația de bază s-a menținut la 2,3%, indicând faptul că presiunile asupra prețurilor rămân sub control și în conformitate cu obiectivele Băncii Centrale Europene. Drept urmare, BCE ar putea considera acest lucru ca o dovadă că politica monetară actuală este bine calibrată și că nu este necesară o înăsprire imediată.

Indicatorul PMI din Polonia a surprins în mod pozitiv, ajungând la 48,0 (se aștepta 46,4), semnalând stabilizarea activității industriale. Deși se află încă sub pragul de 50 de puncte, sectorul manufacturier din Polonia are performanțe mai bune decât se anticipase anterior.

Bitcoin a crescut astăzi cu aproape 3 %, apropiindu-se de nivelul psihologic de 120.000 de dolari. Ethereum este, de asemenea, în creștere, câștigând aproape 4% și depășind 4.300 USD.

Nike a publicat rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea , marcând efectiv începutul noului sezon de raportare a rezultatelor financiare. Deși cifrele nu sunt spectaculoase în termeni de creștere, ele au depășit așteptările investitorilor, semnalând posibil o schimbare în perspectivele companiei. Nike a raportat venituri de 11,72 miliarde USD, în creștere cu 1% față de anul precedent. Profitul s-a situat la 727 de milioane de dolari, în scădere cu 31% față de aceeași perioadă a anului trecut, împreună cu o scădere a marjelor. Cu toate acestea, piața anticipase rezultate mai slabe din cauza problemelor din China și a tarifelor.