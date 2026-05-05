Rezumatul zilei: Wall Street atinge noi recorduri pe fondul scăderii prețurilor petrolului

Indicii bursieri la maxime istorice: Wall Street a atins noi maxime istorice, alimentată de optimismul legat de menținerea armistițiului în Orientul Mijlociu. Indicele US100 a înregistrat o creștere de 1,5% , impulsionat de o urcare masivă a acțiunilor Intel, în timp ce indicele US500 a crescut cu 0,9% , apropiindu-se de pragul de 7.300 de puncte .

Tensiuni geopolitice în Strâmtoarea Hormuz: Săptămâna a început cu o scurtă escaladare a tensiunilor în Strâmtoarea Hormuz. Marina SUA a escortat două nave, respingând atacurile din partea Iranului. În timp ce agenția de știri FARS a afirmat că un atac iranian a lovit o navă de război americană cu două rachete, SUA au negat oficial aceste informații.

Semnale diplomatice din partea Iranului și a Israelului: Iranul a anunțat planuri de creare a unei noi instituții care să gestioneze tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz. Președintele iranian și-a exprimat, de asemenea, intenția de a discuta rezolvarea disputelor regionale cu partenerii arabi. Între timp, Israelul a caracterizat recentele atacuri iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite drept un „semnal de avertizare” și a declarat că nu se așteaptă la o escaladare suplimentară.

Scăderea prețurilor petrolului: Odată cu menținerea armistițiului, prețurile petrolului brut s-au retras de la maximele recente. Petrolul Brent a scăzut cu peste 3% la 110 dolari pe baril , în timp ce WTI a scăzut la 102 dolari pe baril .

Perspectivele economice ale lui Trump: Într-un discurs susținut astăzi, Donald Trump a declarat că procesul de escortare a navelor prin Strâmtoarea Hormuz va duce la scăderea prețurilor la combustibil. El a menționat că mai multe țări intenționează să achiziționeze petrol din SUA și a sugerat că Iranul dorește în continuare un acord, descriind incidentele recente drept „jocuri”, mai degrabă decât o încercare reală de escaladare.

Intel și sectorul semiconductorilor: Acțiunile Intel au înregistrat astăzi o creștere de 14% , prelungind o creștere masivă care a dus la o apreciere a acțiunilor de 440% în ultimele 12 luni . Creșterea este legată de un potențial parteneriat reînnoit cu Apple pentru producerea de noi procesoare. AMD a câștigat peste 4% înainte de raportul privind veniturile care va fi publicat după închiderea sesiunii, pe fondul așteptărilor ridicate ale pieței.

Rezultate mixte pentru acțiunile din sectorul tehnologic și de retail: Acțiunile PayPal au scăzut cu aproape 10% ; în ciuda veniturilor solide, previziunile mixte pentru trimestrele viitoare au speriat investitorii, Pinterest a înregistrat o volatilitate semnificativă, iar GameStop și-a continuat declinul din cauza îndoielilor crescânde cu privire la potențiala sa achiziție a eBay .

Performanța Palantir: Palantir a raportat rezultate financiare solide, cu venituri de 1,63 miliarde de dolari (o creștere de 85% față de anul precedent ), depășind așteptările. Câștigul pe acțiune (EPS) a crescut la 33 de cenți (o creștere de 250% față de anul precedent ). Cu toate acestea, acțiunile au scăzut cu 6% , investitorii fiind îngrijorați de creșterea mai lentă decât se aștepta în sectorul comercial din SUA.

Date economice din SUA: Indicele ISM pentru sectorul serviciilor s-a situat la 53,6 , ușor sub cifrele anterioare și sub așteptări. Noile comenzi sunt în scădere notabilă și, deși indicele prețurilor nu a crescut atât de mult pe cât se aștepta, acesta rămâne la niveluri extrem de ridicate. JOLTS (posturi vacante) a scăzut la 6,86 milioane , situându-se exact în linie cu previziunile.

Băncile centrale și piața valutară: RBA (Banca Centrală a Australiei) a majorat rata dobânzii cu 25 de puncte de bază, la 4,35% , conform așteptărilor. Inflația persistentă sugerează că ar putea urma noi majorări; AUDUSD a crescut cu 0,32% . EURUSD rămâne ușor sub 1,1700 din cauza așteptărilor limitate privind majorările de dobândă ale Fed. USDJPY și-a continuat revenirea în urma intervențiilor recente, apropiindu-se de nivelul de 158 .

