Rezumatul zilei: Wall Street, aurul și Bitcoin inversează pierderile inițiale, în timp ce dolarul american pierde câștigurile

Indicii europeni au închis sesiunea de astăzi în creștere. FTSE și CAC40 au înregistrat câștiguri ușoare, în timp ce DAX din Germania a crescut cu peste 0,5%. În SUA, indicii bursieri limitează vânzările declanșate de datele peste așteptări privind inflația CPI din ianuarie. Cu toate acestea, Dow Jones este încă în scădere cu 0,4%, S&P 500 pierde aproape 0,2%, în timp ce Nasdaq 100 este tranzacționat plat.

Datele de astăzi privind inflația din SUA au constituit o surpriză puternică pentru piețe, sporind îngrijorarea cu privire la o nouă amânare a reducerilor potențiale ale ratei Fed: CPI (YoY): Actual 3,0% (Previziune: 2,9%, Anterior: 2,9%)

CPI (MoM): Actual 0,5% (Previziune: 0,3%, Anterior: 0,4%)

Core CPI (YoY): Actual 3,3% (Previziune: 3,1%, Anterior: 3,2%)

Core CPI (MoM): Actual 0,4% (Previziune: 0,3%, Anterior: 0,2%) Câștigurile inițiale au fost inversate de indicele dolarului american, care se tranzacționează acum plat, după ce investitorii au estimat o probabilitate mai scăzută a unui război comercial în urma comentariilor oficialilor de la Casa Albă. O declarație din partea Departamentului irlandez pentru afaceri externe, care a furnizat informații pozitive în urma discuțiilor dintre înalții oficiali ai UE și SUA, a sprijinit EUR/USD. După o scădere inițială de 0,5%, perechea și-a revenit cu aproape 0,4% la aproximativ 1,04.

În urma datelor din SUA, piața se așteaptă acum la reduceri ale ratei Fed doar spre sfârșitul anului 2025, spre deosebire de previziunile anterioare, care estimau o reducere completă până în septembrie 2025. Randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani a crescut cu peste 9 puncte de bază la 4,63%, în timp ce randamentul pe 2 ani a crescut cu 7 puncte de bază la 4,36%.

Acțiunile marilor companii americane din domeniul apărării, precum Lockheed Martin și General Dynamics, sunt în scădere astăzi, extinzând vânzările recente. Investitorii estimează șanse mai mari pentru un acord de pace în Ucraina, după ce Donald Trump a purtat discuții telefonice cu Zelensky și Putin, indicând că negocierile ar putea avea loc în curând.

SMCI câștigă aproximativ 5% în urma previziunilor optimiste pentru 2026, împreună cu asigurări că rapoartele financiare în așteptare vor fi publicate la timp. Bursa Nasdaq a prelungit termenul de raportare a companiei până la 25 februarie.

Petrolul Brent (OIL) a scăzut cu peste 2% după ce datele privind stocurile săptămânale de țiței din SUA au depășit așteptările. Potrivit raportului EIA, stocurile au crescut cu 4,07 milioane de barili (față de o prognoză de 3 milioane de barili). Contractele de gaze naturale au înregistrat astăzi ușoare creșteri, de 1,5%.

Pe piața metalelor prețioase, prețurile au revenit în a doua jumătate a sesiunii după mișcările volatile declanșate de datele privind inflația. Aurul a scăzut cu mai mult de 1% în punctul său minim, dar a revenit acum peste pragul de 2.900 de dolari. Argintul a crescut cu peste 1,3%, în timp ce platina a câștigat 0,7%. Paladiul este cel mai slab performer, cu o scădere de aproximativ 0,5%.

Dintre materiile prime agricole, contractele futures ICE pe bumbac au înregistrat cele mai mari câștiguri, în timp ce contractele futures CBOT pe soia au suferit cele mai mari pierderi, scăzând cu aproape 2%.

Sentimentul pe piața criptomonedelor s-a îmbunătățit ușor după slăbirea dolarului. Bitcoin a inversat declinul anterior și a revenit acum la 97.000 de dolari. Polkadot și Binance Coin conduc câștigurile în rândul criptomonedelor majore, câștigând 8% și, respectiv, 6%. Acțiunile tehnologice înregistrează creșteri puternice, conduse de ADR-urile Tesla și Alibaba. În sectorul semiconductorilor, Intel înregistrează performanțe superioare, în timp ce în sectorul software, Palantir, Salesforce și Applovin se numără printre câștigătorii de top. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

