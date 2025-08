Rezumatul zilei: Wall Street avansează alimentat de rezultatele companiilor bigtech, euro își suspenda temporar avansul, aurul revine (31.07.2025)

Indicii americani sunt în creștere astăzi, pe fondul profiturilor solide înregistrate de marile companii din sectorul tehnologic. S&P 500 crește cu 0,5%, Nasdaq câștigă 0,8%, în timp ce Dow Jones se menține în apropierea nivelurilor de închidere de ieri.

Microsoft a atins noi maxime istorice după rezultate trimestriale solide. Veniturile din segmentul său cheie, cloud, au crescut cu 39%, depășind așteptările și ritmul de creștere raportat de Alphabet, menținând Microsoft în fruntea cursei din domeniul cloud. Acțiunile au crescut astăzi cu peste 4%, testând pragul de 4 trilioane de dolari capitalizare bursieră.

Meta Platforms a raportat, de asemenea, rezultate excelente, cu venituri în creștere cu aproximativ 22%, susținute de prețuri mai mari pentru publicitate și de un angajament puternic în cadrul ecosistemului său de aplicații. Compania continuă expansiunea agresivă a infrastructurii și se așteaptă ca, cheltuielile de capital legate de AI să ajungă la 100 de miliarde de dolari până în 2026. Acțiunile au crescut cu aproape 12% astăzi.

Mai târziu astăzi, încă doi membri ai grupului „Magnificent Seven” vor raporta veniturile: Apple și Amazon .

Inflația PCE din SUA a fost mai mare decât se aștepta (2,6% față de 2,5% față aceeași perioadă a anului trecut și 2,3% în previziuni). Inflația PCE de bază s-a menținut la 2,8%, în ciuda așteptărilor privind o scădere la 2,7%.

Piețele europene sunt pe roșu astăzi. Toți indicii europeni majori sunt în scădere, în frunte cu IT40 din Italia, cu un declin de peste 1,6%. Indicele CAC 40 din Franța a scăzut cu peste 1,1%, iar indicele DAX din Germania a scăzut cu 0,8%. Doar FTSE 100 din Marea Britanie se menține aproape de nivelurile de închidere de ieri.

Inflația CPI din Germania a rămas la 2% pe an, dar datele lunare au surprins în sens pozitiv (0,3% față de 0,2% prognozat, anterior 0%).

Banca Japoniei a menținut dobânzile neschimbate la 0,5%, dar a semnalat posibile majorări viitoare pe fondul semnalelor inflaționiste. Comentariile guvernatorului Kazuo Ueda au fost interpretate ca neutre în raport cu așteptările anterioare, mai agresive.

Pe piața valutară , euro se redresează după recentele scăderi, apreciindu-se față de majoritatea monedelor importante (EURJPY: +0,9%, EURGBP: +0,35%, EURUSD: +0,1% până la 1,142). Euro este depășit doar de francul elvețian (EURCHF: -0,1%). Dolarul are o sesiune mixtă , USDIDX tranzacționându-se la un nivel stabil.

Piața metalelor prețioase este în scădere în cea mai mare parte a zilei de astăzi. Argintul a scăzut cu peste 1,3%, sub 36,6 USD; platina a pierdut 1,2%; paladiul a scăzut cu aproape 2%. Aurul face excepție, crescând cu aproximativ 0,7% și testând din nou nivelul de 3.300 USD/uncie.

În ceea ce privește materiile prime , contractele futures pe petrol sunt sub presiune — petrolul Brent a scăzut cu peste 0,9%, iar WTI pierde aproape 1,2%. În contrast, contractele futures pe gaz natural cresc cu peste 2,6%, revenind de la cele mai scăzute niveluri din aprilie.

Piețele criptomonedelor sunt dominate de optimism. Principalele criptomonede se tranzacționează în creștere: Bitcoin crește cu 0,5% până la 118.100 USD, Ethereum se redresează cu 0,6% până la 3.791 USD. Contractele futures pe Solana (+1,4%) și Ripple (+0,7%) sunt, de asemenea, în creștere.

