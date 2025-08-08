Rezumatul zilei: Wall Street câștigă, petrolul pierde pe fondul șanselor de armistițiu în Ucraina

Ședința de astăzi de pe Wall Street este din nou dominată de sentimentul pozitiv, legat de așteptările privind un rezultat favorabil al discuțiilor dintre Trump și Putin de săptămâna viitoare. Reacția burselor europene a fost mixtă, acțiunile germane Rheinmetall scăzând cu aproape 2% imediat după anunț.

US500 a crescut cu 0,5% cu două ore înainte de sfârșitul sesiunii, în timp ce US100 a crescut cu 0,6%. Săptămâna viitoare nu vom mai vedea rezultate importante din partea marilor companii de pe Wall Street. US30 rămâne în urmă, înregistrând astăzi o scădere în ciuda creșterilor înregistrate de Nasdaq 100 și S&P 500, impulsionate în principal de companii din sectorul tehnologic, precum Apple.

Petrolul brut a scăzut brusc la 63 de dolari pe baril (WTI), pe fondul probabilității ridicate a unei întâlniri între Trump și Putin săptămâna viitoare, care ar putea reduce șansele impunerii de noi sancțiuni și tarife secundare asupra Rusiei. Cu toate acestea, petrolul a revenit de la nivelul de sprijin și înregistrează în prezent o creștere de aproximativ 0,2%.

Rapoarte recente din mass-media americană indică faptul că Trump va garanta un armistițiu cu Rusia, în schimbul unor concesii din partea acesteia în Ucraina. Președintele ucrainean Zelensky a declarat că consilierii săi vor purta discuții cu aliații străini. Zelensky a subliniat că totul indică faptul că se va ajunge cel puțin la un armistițiu.

Prețul gazelor naturale a revenit sub 3 USD/MMBTU, pe fondul incertitudinii privind consumul viitor de gaze. Ieri, prețul a revenit datorită unei creșteri mai mici decât se aștepta a stocurilor.

Starea de spirit pe piața criptomonedelor este optimistă, atenția investitorilor îndreptându-se spre alte monede decât Bitcoin, al cărui preț s-a consolidat între 114.000 și 117.000 USD în ultimele zile.

Ethereum atinge astăzi pragul de 4.000 USD pe fondul cererii puternice din partea așa-numitelor companii de trezorerie, care devin o alternativă la ETF-uri, oferind condiții mai bune, inclusiv utilizarea staking-ului. Luna iulie a fost, de asemenea, cea mai bună lună din istorie în ceea ce privește operațiunile efectuate pe blockchain-ul ETH.

EURUSD rămâne peste 1,1600, înregistrând o revenire semnificativă în această săptămână, ceea ce este legat de incertitudinea privind tarifele. Aurul scade din nou sub 3.400 de dolari pe uncie, pe fondul speranțelor privind un armistițiu între Rusia și Ucraina.

Printre companiile BigTech, Apple domină cu o creștere de peste 4% a prețului acțiunilor. Compania a primit recent numeroase recomandări pozitive din partea birourilor de analiză datorită rezultatelor solide din ultimul trimestru (cea mai mare creștere a vânzărilor din decembrie 2024), unui calendar de lansări puternic (iPhone Air, iPhone 20) și produselor AI.

Printre alte companii, Monster Beverage se remarcă cu o creștere de 6% în ultima sesiune a acestei săptămâni, datorită rezultatelor bune. În același timp, Pinterest înregistrează pierderi importante din cauza îngrijorărilor legate de AI, care ar putea priva compania de venituri.

O vânzare în panică este evidentă la TradeDesk, o companie de automatizare a marketingului, care a scăzut cu 37%. UnderArmour a scăzut cu peste 21% din cauza previziunilor slabe privind vânzările și a presiunii inflației și a tarifelor.

Companiile americane din domeniul apărării înregistrează astăzi scăderi relativ mici, în ciuda rapoartelor conform cărora India se retrage dintr-o serie de acorduri pentru achiziționarea de arme americane. Lockheed Martin a scăzut cu peste 1%, iar acțiunile celei mai mari companii din domeniul apărării, RTX Corp., sunt stabile.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."