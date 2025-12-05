Rezumatul zilei: Wall Street încheie săptămâna cu un câștig modest 🗽 Criptomonedele înregistrează sunt în declin

Sesiunea finală a săptămânii aduce câștiguri prudente pe Wall Street, contractele futures S&P 500 (US500) fiind în creștere cu 0,2% și contractele futures Nasdaq 100 (US100) cu 0,4%. Acțiunile Micron, Adobe (care va raporta câștigurile miercurea viitoare) și Salesforce sunt în creștere, în timp ce Netflix și General Electric sunt sub presiune. Dolarul american se tranzacționează aproximativ la același nivel. În ciuda sentimentelor destul de pozitive de pe Wall Street, criptomonedele scad, Bitcoin pierzând 3% până la 88.000 de dolari, iar criptomonedele mari, precum Polkadot, pierzând între 8% și 10%. Raportul PCE a fost favorabil piețelor, așteptările privind inflația fiind în linie cu previziunile, în timp ce consumul personal și veniturile au corespuns în mare măsură proiecțiilor economiștilor. Datele preliminare ale Universității din Michigan pentru luna decembrie au transmis, de asemenea, un semnal pozitiv pentru Wall Street, arătând o îmbunătățire a sentimentului consumatorilor și o scădere a așteptărilor privind inflația atât pe termen de un an, cât și pe termen de cinci ani. Această combinație întărește așteptările privind o reducere realistă a ratei dobânzii în decembrie și o perspectivă de politică monetară mai dovish până în 2026, ceea ce ar putea susține activele de risc, exercitând în același timp o presiune descendentă asupra randamentelor și a dolarului. Date macroeconomice din SUA publicate astăzi Indicele prețurilor PCE din SUA (YoY): actual 2,8% (prognoză 2,8%, anterior 2,7%) Indicele prețurilor PCE (MoM): actual 0,3% (prognoză 0,3%, anterior 0,3%) Indicele prețurilor PCE de bază (YoY): actual 2,8% (prognoză 2,8%, anterior 2,9%) Indicele prețurilor PCE de bază (MoM): actual 0,2% (prognoză 0,2%, anterior 0,2%) Consumul personal real (MoM): actual 0,0% (prognoză 0,1%, anterior 0,4%) Cheltuielile de consum (MoM): actual 0,3% (prognoză 0,3%, anterior 0,6%) Venituri personale (MoM): actual 0,4% (prognoză 0,3%, anterior 0,4%)

Indicele preliminar al încrederii consumatorilor publicat de Universitatea din Michigan (decembrie): actual 53,3 (prognoză 52, anterior 51,0) Așteptări: actual 55 (prognoză 52,7, anterior 51,0) Condiții actuale: actual 50,7 (prognoză 52,1, anterior 51,1) Indicele preliminar al inflației pe 5 ani: actual 3,2% (prognoză 3,4%, anterior 3,4%) Indicele preliminar al inflației pe 1 an: actual 4,1% (prognoză 4,5%, anterior 4,5%)

Acțiunile CoreWeave (CRWV.US), una dintre cele mai vândute companii din domeniul tehnologic la începutul acestui an, au crescut cu peste 20% în ultimele cinci sesiuni, confirmând că îngrijorările legate de investițiile excesive în infrastructura de inteligență artificială s-au atenuat semnificativ. Analiștii de la Roth Capital Partners au inițiat acoperirea companiei de închiriere de GPU-uri cu o recomandare de cumpărare și un preț țintă de 110 USD, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 25% față de nivelurile actuale.

Pe piața mărfurilor, creșterile sunt conduse de contractele futures pe gaze naturale (NATGAS), care au crescut cu peste 5%, și de cacao, care a urcat cu aproape 4%. Petrolul înregistrează o creștere modestă de puțin sub 0,7%.

Noua strategie anunțată de Pentagon solicită Europei să preia majoritatea cheltuielilor de apărare ale NATO până în 2027 și vizează reducerea riscului unui conflict în Taiwan. Sectorul apărării din SUA înregistrează o ușoară scădere; acțiunile RTX, cea mai mare companie americană din domeniul apărării, se numără printre cele care înregistrează o scădere. Săptămâna viitoare, producătorul de drone AeroVironment va raporta veniturile sale.

Întâlnirea dintre vicepremierul chinez He Lifeng și secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a desfășurat probabil fără probleme, întrucât oficialii chinezi au emis ulterior o declarație pozitivă, subliniind planurile de extindere a cooperării cu Statele Unite. Sursa: xStation5

