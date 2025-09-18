Rezumatul zilei: Wall Street își extinde câștigurile; NATGAS scade după datele EIA 💡

Piețele bursiere americane au deschis la noi maxime istorice și s-au menținut aproape de aceste niveluri până la sfârșitul sesiunii.

Dolarul se apreciază în lumina datelor privind piața muncii și industria, care au surprins pozitiv investitorii.

Datele mai bune decât se aștepta privind cererile de șomaj și previziunile Fed Philadelphia extind corecția descendentă a perechii EURUSD. Publicarea de astăzi contrazice imaginea negativă a datelor de săptămâna trecută, când am asistat la o creștere a numărului cererilor inițiale de șomaj la 263.000. Teoretic, aceste date diminuează motivația Fed de a reduce mai rapid ratele dobânzilor în SUA.

Coroana norvegiană s-a întărit după o „reducere agresivă”, în timp ce lira sterlină a pierdut teren, în ciuda menținerii ratelor dobânzilor de către Banca Angliei.

Banca Angliei menține ratele dobânzilor neschimbate la 4,0%, în conformitate cu așteptările pieței. Cu toate acestea, raportul voturilor pentru menținerea ratelor nu este cel așteptat. Șapte membri au votat pentru menținere, în timp ce se așteptau opt. Doi membri ai BoE au votat pentru o reducere: Dhingra și Taylor.

EIA a arătat o altă creștere a stocurilor de gaz, ceea ce a determinat NATGAS să piardă peste 4%.

Sentimentul pozitiv predomină și în Europa. Aproape toți indicii europeni majori au înregistrat astăzi creșteri. Excepția a fost WIG20, singurul indice major european care a pierdut astăzi.

Intel a crescut cu peste 20% în sesiunea de astăzi, în urma unui anunț de investiții din partea Nvidia.

Mărfurile se confruntă cu dificultăți. Petrolul a pierdut astăzi aproape 1%, iar majoritatea contractelor futures agricole sunt, de asemenea, în scădere. Cafeaua și cacao au scăzut cu 1,5%. Metalele industriale sunt, de asemenea, sub presiune.

Se observă o ușoară corecție în cazul metalelor prețioase. Amânarea temerilor legate de recesiune exercită presiune asupra randamentelor și prețurilor aurului. Cu toate acestea, platina este în creștere.

Pe piața criptomonedelor, observăm un optimism clar. Prețurile Bitcoin au crescut astăzi cu aproape 1,2%, în timp ce Ethereum a înregistrat o creștere de 1,6%. Creșteri mai mari se observă în cazul altcoin-urilor, care par să beneficieze de reducerile ratei dobânzii în SUA.

