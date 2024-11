Rezumatul zilei: Wall Street își extinde creșterea în ciuda scăderii Nvidia cu 3%🗽Bitcoin aproape de pragul de 100.000 USD, NATGAS pierde din cauza prognozelor meteorologice

Majoritatea indicilor din Europa s-au tranzacționat în creștere astăzi, în ciuda unei scăderi a indicilor de referință din China (care au fost afectați de rezultatele mai slabe ale giganților chinezi precum Baidu și PDD Holdings, care a raportat astăzi cea mai mare scădere a vânzărilor din ultimii aproape 2 ani), susținută de sentimentul de pe piața bursieră din SUA.

Ultima sesiune pe Wall Street din această săptămână se desfășoară foarte pozitiv pe piața americană. US500 câștigă 0,4%, în timp ce US100 este în creștere cu 0,35%, în ciuda unei retrageri de peste 3% a acțiunilor Nvidia, unde asistăm la marcarea profiturilor

Câștigurile sunt motivate în parte de datele bune din SUA. Indicele PMI pentru industria prelucrătoare crește la 48,8, în timp ce indicele PMI pentru sectorul serviciilor crește până la 57 de puncte, ceea ce arată că sectorul serviciilor se descurcă foarte bine în SUA. Datele finale privind sentimentul consumatorilor din Michigan au indicat o ușoară răcire față de valorile anterioare

Așteptările pentru reduceri în zona euro cresc foarte puternic. Astăzi, o șansă de 40% de reducere cu 50 de puncte de bază este deja luată în calcul. Acesta este un rezultat al datelor slabe

PIB-ul Germaniei din Q3 crește cu 0,1% în ritm anual și cu 0,1% în ritm trimestrial, sub așteptări. Indicele PMI privind sectorul manufacturier din Franța scade la 43,2 față de așteptările de menținere la 44,5. Indicele serviciilor scade la 45,7 de la 49,2

În Germania, indicele PMI pentru industria prelucrătoare crește marginal la 43,2, în timp ce indicele PMI pentru servicii scade la 49,2 de la 51,6. EURUSD coboară aproape de 1,03 ca răspuns la datele slabe din Europa, dar apoi revine la 1,042

Aurul crește peste 2.700 USD astăzi, urcând cu aproximativ 6% în această săptămână, recuperând cea mai mare parte a pierderilor după victoria lui Trump. Bitcoin își continuă creșterea, apropiindu-se astăzi de nivelul “rotund’ de 100.000 la doar 500 de dolari. Bitcoin beneficiază de lichiditatea crescută și de așteptările de schimbări la conducerea SEC încă de la începutul anului viitor

Prețurile gazelor din SUA au scăzut astăzi cu peste 6%, excluzând rulajele, ca urmare a unei reveniri a producției și a apariției unor prognoze care indică o îmbunătățire a vremii după 1 decembrie

Petrolul brut își continuă revenirea moderată pe fondul tensiunilor geopolitice globale și al speculațiilor conform cărora OPEC+ ar urma să decidă la începutul lunii decembrie să amâne din nou creșterea producției. Petrolul WTI revine peste pragul de 71 de dolari pe baril

Săptămâna viitoare, vom afla despre datele privind inflația PCE din SUA și minutele ultimei ședințe FOMC. Powell a indicat recent că este mulțumit de economie, iar Fed ar putea fi mai prudentă în reduceri. Dacă inflația este mai mare, atunci șansele unei reduceri în decembrie ar putea scădea sub 50%

Acțiunile Copart cresc cu 9% și ating noi maxime; compania a raportat o creștere a profiturilor de 12,4% în ritm anual (o creștere de peste 14% în segmentul serviciilor) și o creștere a venitului net de aproape 9% în ritm anual. Investitorii se așteaptă ca scăderea ratelor Fed să stimuleze cererea pe piața auto și să susțină impulsul companiei în Q4 2024 și pe tot parcursul anului 2025

