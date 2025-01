Rezumatul zilei: Wall Street își extinde creșterea într-o primă ședință sub președinția Trump 🗽

Indicii europeni au arătat o performanță mixtă, piețele cheie fiind sub presiune. UK100 a reușit o ușoară creștere de 0,39%, în timp ce FRA40 din Franța a avansat 0,45%. Indicele german DE40 a crescut cu 0,30%, dar indicele italian ITA40 a scăzut cu 0,20%, iar indicele olandez NED25 a pierdut 0,19%.

Piața bursieră din SUA arată rezistență, US30 conducând câștigurile (+0,73%). US500 a avansat 0,38% la 6.078,2, în timp ce US100 a avansat cu 0,19% la 21.720,65. US2000 a participat, de asemenea, la raliu, crescând cu 0,49% la 2.325,6. Piețele anticipează raportul de profit al Netflix după sesiunea de pe Wall Street

Indicele dolarului american (USDIDX) a șters câștigurile inițiale, pierzând acum aproape 0,15%, în timp ce EURUSD crește cu 0,2% peste nivelul de 1,043, încercând să inverseze trendul descendent. Randamentul titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani a scăzut cu aproape 3,5 p.p. astăzi, ajungând acum la 4,57%, deoarece Trump încă nu a anunțat decizia privind tarifele pe piețele chineze și europene

Acțiunile Apple sunt în scădere cu 4% astăzi, deoarece compania s-a confruntat cu vânturi potrivnice în China, vânzările de iPhone scăzând cu 18,2% în ultimul trimestru, contribuind la un declin global de 5%. Provocările companiei provin parțial din întârzierea lansării funcțiilor AI pe piața chineză, în timp ce compania caută un partener local pentru infrastructura AI. Acțiunile testează în prezent suportul critic la media mobilă exponențială de 200 de zile.

Oracle crește cu 6% după ce CBS a raportat că SUA va investi în sectorul privat AI, formarea unui grup „Stargate” de către Oracle, Softbank și OpenAI fiind unul dintre principalii beneficiari

Charles Schwab a livrat rezultate puternice în Q4 2024, depășind așteptările în ceea ce privește parametrii cheie. Compania a raportat un EPS ajustat de 1,01 dolari față de previziunile de 0,91 dolari, cu venituri nete de 5,33 miliarde de dolari. Activitatea de tranzacționare a arătat o forță deosebită, cu 6,31 milioane de tranzacții zilnice medii, semnificativ peste cele 6,04 milioane așteptate, marcând cele mai ridicate niveluri de activitate din Q4 2022.

Acțiunile 3M (MMM.US) au câștigat peste 4% după ce compania a depășit așteptările pentru trimestrul al patrulea cu venituri de 6 miliarde de dolari. Segmentul de securitate și industrial al companiei a arătat o forță deosebită, cu o marjă operațională de 21%. Privind în perspectivă, 3M a oferit o orientare pentru 2025 pentru un EPS ajustat de 7,60 - 7,90 dolari, cu o creștere a vânzărilor comparabile proiectată la 2,5%.

Acțiunile de explorare spațială au crescut în urma anunțului lui Trump privind misiunea pe Marte. Redwire Corp a condus câștigurile cu o creștere de 37,8%, urmată de Rocket Lab USA cu un salt de 28,3%. Raliul s-a extins asupra întregului sector, Planet Labs crescând cu 21,4%, iar Momentus cu 17,6%. Chiar și giganții aerospațiali tradiționali Boeing și Lockheed Martin au înregistrat creșteri modeste de 2,2% și, respectiv, 2,3%. RTX corp crește cu aproape 3% în urma anunțului lui Trump privind „Domul de fier al SUA”

Sectorul metalelor prețioase a înregistrat o performanță puternică, paladiul conducând câștigurile cu +2,69%, urmat de aur (+1,24%) și argint (+0,87%). Raliul are loc în ciuda întăririi anterioare a dolarului, ceea ce sugerează o cerere subiacentă de valori de refugiu și achiziții tehnice.

Piețele energetice au rămas sub presiune, gazele naturale conducând scăderile (-1,96%), urmate de LSGAS (-1,62%) și produsele petroliere brute. Slăbiciunea persistă după propunerile legate de sectorul petrolier ale lui Trump. În efect US Oil&Gas este unul dintre cele mai slabe sectoare de piață astăzi

Contractele futures pe grâu din SUA au urcat astăzi cu peste 3%, atingând niveluri nemaivăzute din decembrie 2024. Raliul vine ca urmare a faptului că Trump a semnalat o abordare mai puțin agresivă a tarifelor și a amânat punerea în aplicare a politicilor comerciale cu China. Slăbirea dolarului american a oferit un sprijin suplimentar pentru materiile prime agricole, deși datele CoT arată că spec-urile dețin poziții short substanțiale de aproape 95.000 de contracte, creând un potențial scenariu de short squeeze.

Piețele criptomonedelor au arătat o rezistență generală, Dogecoin conducând avansul principalelor criptomonede cu o creștere de 6,60%. AAVE și APECOIN au urmat cu câștiguri de 5,10% și, respectiv, 4,67%, în timp ce Bitcoin s-a tranzacționat cu 3,57% la 107.000 USD. Ethereum câștigă 0,8% și urcă la 3.335 dolari. Reziliența sectorului vine în ciuda unei scăderi după investirea lui Trump. Apple are astăzi una dintre cele mai slabe performanțe dintre acțiuni americane, în timp ce sentimentele generale sunt pozitive. Sursă: xStation5 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."