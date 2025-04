Rezumatul zilei: Wall Street revine înainte de comentariile lui Trump legate de tarife

Piețele așteaptă cu nerăbdare comentariile lui Trump cu privire la modificările tarifare planificate, programate pentru 23:00 ora României. Tocmai reacția la acest eveniment este cea care poate crește semnificativ volatilitatea pieței și se poate traduce în sentimentul pentru sesiunea de mâine. Sentimentul pe piețele bursiere s-a îmbunătățit în a doua parte a zilei, dar sesiunea cash din Europa a adus totuși scăderi în majoritatea indicilor bursieri. Pe Bătrânul Continent, cele mai mari pierderi au fost înregistrate de indicele elvețian SMI (care a pierdut aproape 0,8%) și de indicele german DAX (scădere de 0,73%). Indicii americani înregistrează o îmbunătățire continuă a cotațiilor de la începutul sesiunii. S&P 500 și Dow Jones câștigă 0,8%, iar Nasdaq 100 și Russell 2000 cresc cu peste 1,4%. Sentimentul investitorilor în ultima parte a sesiunii indică speranțe tot mai mari pentru conferința lui Trump privind modificarea tarifelor. Fluctuații mari sunt vizibile astăzi în prețurile Tesla. Livrările de mașini noi au crescut cu 13% față de anul precedent, la 336.618 (semnificativ sub așteptările pieței de aproximativ 397.000). În ciuda unei scăderi puternice la începutul sesiunii, acțiunile companiei au fost susținute de zvonurile privind plecarea lui Musk de la DOGE. Tesla se tranzacționează în prezent cu peste 5% peste prețul de închidere de ieri. Potrivit presei, Amazon a făcut o ofertă de preluare pentru TikTok. ByteDance are timp până la 5 aprilie să vândă partea din platformă care operează în SUA. Deși, potrivit rapoartelor persoanelor familiarizate cu problema, oferta gigantului american nu este luată prea în serios, acțiunile Amazon își continuă creșterea de ieri, câștigând deja aproape 3%. Nintendo a confirmat astăzi lansarea noii generații de console Nintendo Switch 2 pentru 5 iunie 2025. Prețul în Statele Unite va fi de 449,99 dolari, iar printre jocurile anunțate disponibile pentru premieră se numără și Cyberpunk 2077 Ultimate Edition de la studioul CD Projekt. Cotațiile companiei poloneze au câștigat peste 4% chiar înainte de finalul sesiunii. Randamentele obligațiunilor americane sunt în creștere pe parcursul sesiunii de astăzi. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani depășesc din nou nivelul de 4,21%, iar randamentele obligațiunilor pe 2 ani revin peste 3,92%. Optimismul pieței este vizibil astăzi și pe piața Forex, unde domină creșterea dolarului neozeelandez și a euro. Pe de altă parte, așa-numitele monede de refugiu, cum ar fi yenul și francul, pierd în mod clar. Perechea EURUSD revine peste pragul de 1,0850 și adaugă 0,57% intraday. Piața a interpretat datele ADP mai puternice ca date și mai dificil de interpretat pentru Fed, care ar putea avea rezerve în ceea ce privește relaxarea politicii sale în fața schimbării încă destul de solide a ocupării forței de muncă în rândul companiilor private și a creșterii așteptărilor inflaționiste. Raportul ADP din SUA: 155.000 (Previziune 120.000, precedentă 77.000 - revizuire la 84.000i) Creșterea neașteptată a stocurilor de petrol din SUA, care, potrivit raportului săptămânal EIA, a fost de 6,16 milioane de barili (față de scăderea așteptată de 2 milioane de barili), nu oprește câștigurile în prețurile futures ale mărfurilor. Țițeiul WTI câștigă astăzi 0,9%, iar OIL crește cu 0,8%, revenind în zona de 75 de dolari. Datele finale privind comenzile industriale din luna februarie în SUA au indicat o creștere a comenzilor mai puternică decât se aștepta. În termeni lunari, comenzile au crescut cu 0,6% (față de prognoza de 0,5%), iar comenzile pentru active fixe au crescut cu 1% (față de prognoza de 0,9%). Pe piața metalelor prețioase, aurul și argintul continuă creșterile moderate, crescând cu aproximativ 0,2%. Starea de spirit pe piața cripto este mixtă. Pe de o parte, Bitcoin câștigă aproape 1,9% și susține cotațiile proiectelor Layer1, care se descurcă relativ bine. Scăderi mari sunt vizibile pe proiectele cu capitalizare de piață scăzută, adică mai speculative.

