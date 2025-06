Rezumatul zilei: Wall Street rezistă vânzărilor masive, aurul crește, iar petrolul își corectează câștigurile după atacul Israelului asupra Iranului

Vineri, indicii futures ai burselor americane au scăzut cu 0,6% - 1%, ceea ce pare a fi o reacție relativ moderată la escaladarea conflictului dintre Israel și Iran din Orientul Mijlociu. Tesla crește cu 3,5% pe fondul planurilor SUA de a modifica reglementările privind vehiculele autonome; Nvidia scade cu aproape 2%

Răspunsul Iranului la atacul Israelului, care ar fi ucis zeci de comandanți și oameni de știință importanți și ar fi avariat semnificativ infrastructura critică, inclusiv instalația nucleară din Natanz, a fost deosebit de reținut. Acest lucru determină piețele să concluzioneze că, în cele din urmă, nu va avea loc o represiune pe scară largă, chiar dacă premierul israelian Netanyahu a declarat într-un interviu că Israelul se pregătește pentru război. De asemenea, Iranul a comentat că va răspunde la atacul israelian.

Prețul petrolului a scăzut de la 78 la 73 de dolari, dar încearcă să se redreseze, ieșind dintr-o potențială formațiune triunghiulară ascendentă. Piața va trebui să rămână prudentă în perioada premergătoare weekendului, în care „se pot întâmpla multe”. Între timp, prețul grâului a crescut cu aproape 3%, revenind de la minimele din ultimele patru săptămâni.

Datele Universității din Michigan (UoM) din SUA au fost mult peste previziuni. Încrederea consumatorilor se îmbunătățește, în timp ce așteptările privind inflația au scăzut în datele preliminare pentru luna iunie. Indicele UoM al încrederii consumatorilor pentru luna iunie: actual 60,5 (previziuni: 53,6; anterior: 52,2)

Așteptările privind inflația pe 1 an: 5,1% (previziuni: 6,4%; anterior: 6,6%)

Așteptările inflaționiste pe 5 ani: 4,1% (previziuni: 4,1%; anterior: 4,2%) Aurul a beneficiat de tensiunile geopolitice accentuate, depășind 3.400 USD pe uncie. În același timp, platina a scăzut cu peste 5%, iar sentimentul pe piața metalelor în general rămâne negativ.

Sentimentul pieței criptomonedelor reflectă aversiunea față de risc. Bitcoin a crescut de la aproximativ 103.000 USD la aproximativ 105.000 USD, dar se observă o creștere a activității de vânzare atât în cazul BTC, cât și în cazul altcoin-urilor mai mici.

Donald Trump a declarat că atacul Israelului asupra Iranului ar putea încuraja Teheranul să semneze un acord nuclear cu SUA, adăugând că, după atacuri, „nu este sigur dacă programul nuclear al Iranului poate continua în acest moment”. Președintele SUA ar putea discuta cu liderii iranieni duminică.

Indicii europeni au închis în mare parte în scădere. DAX din Germania a scăzut cu peste 1%, în timp ce FTSE din Marea Britanie a pierdut 0,4%. Inflația HICP din Germania a crescut cu 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, în linie cu estimările și în ușoară scădere față de 2,2% anterior. Inflația lunară s-a situat la 0,2%, în conformitate cu așteptările, dar sub nivelul anterior de 0,5%.

Se pare că, dacă armata iraniană nu pregătește un răspuns decisiv și escaladat, piețele ar putea rămâne calme în ceea ce privește stabilitatea aprovizionării cu petrol. OPEC a declarat astăzi că piața petrolului rămâne stabilă, mai ales dacă Israelul se abține de la a viza infrastructura petrolieră iraniană. Pe de altă parte, războiul ar putea aduce scenarii neașteptate pe piețe, cu un posibil atac israelian asupra instalațiilor petroliere iraniene, ceea ce ar avea un impact asupra pieței petrolului, alimentând sentimentele de „aversiune față de risc” în scenariul unei escaladări militare.

